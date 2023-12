L’atmosfera magica del Natale fiorentino

Natale e Capodanno sono due dei momenti più importanti dell’anno in cui festeggiare in compagnia di amici, parenti e innamorati. Ognuno è in cerca di un luogo speciale dove condividere momenti unici, circondati dalle luci, dai profumi e dalle decorazioni, ma mettere d’accordo tutti non sempre è facile. Nell’ottica di regalare un Natale ricco di sorprese ed eventi, Firenze ha scelto di diffondere le celebrazioni in tutta la città, trasformando ogni suo angolo in un palcoscenico di festa.

I visitatori si troveranno a respirare non solo l’atmosfera di una città intrisa di storia, cultura e bellezza architettonica, ma anche a vivere emozionanti eventi in giro per i vari quartieri. L’offerta di spettacoli per bambini e famiglie, mercatini, alberi di natale e giochi di luci saranno sparsi per tutta la città: dal cuore pulsante del centro storico alle pittoresche periferie.

La città si animerà con musica, addobbi sfavillanti e proiezioni suggestive, trasformandosi in un palcoscenico vivente.

Quest'anno Capannucce in Città celebra la sua XXII edizione. Il tema è la “piccolezza”, ispirato dalle parole di Papa Francesco che ha detto: “Riscopriamo attraverso il presepe la sorpresa e lo stupore della piccolezza di Dio, che si fa piccolo, non nasce nei fasti dell’apparenza, ma nella povertà di una stalla". La sua riflessione diventa il cuore dell’evento che dal 2002 premia tutti coloro che rappresentano la Sacra Natività nel presepe. Tutti gli iscritti vengono premiati in una festa il 5 gennaio 2024 alle ore 16 nella chiesa di San Gaetano.

BARBERINO DESIGNER OUTLET per le Feste Natalizie è splendidamente decorato con tante luminarie e un grande albero di Natale. Nel suggestivo scenario del Centro per rendere l’atmosfera ancora più magica arriva anche un programma di eventi, allegro ed emozionante, con l’esibizione di affermate realtà artistiche della Toscana.

Approfondimenti Eventi natalizi diffusi a Firenze

Il mese di dicembre a Four Seasons Hotel Firenze è sinonimo di appuntamenti gourmet da non perdere: dall’Open Day ai brunch festivi, non c’è modo migliore per lasciarsi avvolgere dallo spirito natalizio.

Per vivere appieno questa esperienza, anche il Brunelleschi Hotel ha pensato ad alcune offerte speciali per un soggiorno indimenticabile nel cuore di Firenze.