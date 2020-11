Lastra a Signa, passare col rosso può costare molto caro

Sicurezza stradale, da oggi pomeriggio attive le cinque nuove apparecchiature di rilevamento del rosso semaforico

Sono state installati a fine ottobre e da questo pomeriggio 30 novembre 2020 inizieranno a funzionare. Si tratta dei 5 nuovi dispositivi di rilevazione semaforica utilizzati nei pressi di incroci per sanzionare coloro che passano con il rosso. Due di queste apparecchiature si trovano nella frazione di Porto di Mezzo dove la strumentazione è stata posizionata in corrispondenza dei semafori sulla via Livornese in entrambe le direzioni, mentre le altre tre sono state collocate nel capoluogo in sostituzione di quelle già presenti (ormai non funzionanti da qualche tempo) presso l’intersezione semaforica di via Livornese, via Diaz, via Matteotti. Le 5 nuove strumentazioni, installate con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale sia veicolare che dei pedoni, sono state acquistate dall’amministrazione comunale grazie ad un investimento pari a 180.000 euro.