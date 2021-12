Dopo il successo del film “Amici miei”(1975) c'è stata una vera e propria esplosione della comicità toscana sul grande schermo. Una comicità che per molto tempo era considerata cinematograficamente poco interessante, ha avuto da allora una straordinaria fortuna. Chi sono e sono stati i protagonisti della comicità toscana sul grande schermo? E qual è stato il loro percorso umano e artistico, fino ad arrivare alla notorietà? A queste domande cerca di dare una risposta il libro “L’arte della risata. I comici toscani al cinema”, edizioni La Vela, a cura di Paolo Mugnai..

Il volume va a indagare nella vita e nel lavoro dei tanti attori che hanno regalato agli spettatori una risata, certe volte amara, altre spensierata e di puro divertimento. Il libro è stato presentato alla Mediateca Toscana di Fondazione Sistema Toscana. L’incontro, moderato da Fabrizio Borghini autore dell’introduzione al volume, ha visto l'intervento dell’editore David Nieri, e di alcuni autori.

Dopo il ricordo del film “Amici miei” da parte di Sandro Bugialli, i vari autori tratteggiano nel volume, ciascun attore da un punto di vista personale, emotivo, aneddotico, con alcuni spunti critici, mai stereotipati. In ordine alfabetico, Giorgio Ariani raccontato da Enrico Spinelli, Roberto Benigni da Luigi Nepi, Alessandro Benvenuti da Enrico Zoi, Massimo Ceccherini da Enrico Salvadori, Athina Cenci da Elisabetta Vagaggini, Barbara Enrichi da Sara Fioretto, Sergio Forconi da Alessandro Sarti, Gianni Giannini da Fabrizio Borghini, Niki Giustini da Andrea Gamannossi, Paolo Hendel da Edoardo Semmola, Marco Messeri da Simone Innocenti, Carlo Monni da Giovanni Bogani, Renzo Montagnani da Damiano Colantonio, Novello Novelli da Paolo Bartalini, Francesco Nuti da Federico Berti, Giorgio Panariello da Roberto Davide Papini, Leonardo Pieraccioni da Paolo Mugnai, Paolo Ruffini da Elisangelica Ceccarelli.

Il libro nasce in un contesto storico particolare, quello della pandemia, nei confronti della quale la migliore reazione, come avviene nei periodi difficili, può essere proprio la risata. Perché l’atteggiamento opposto all’autocommiserazione è lo sberleffo, irriverente come sa esserlo solo un toscano. “L’arte della risata. I comici toscani al cinema” è un'importante documentazione di un settore significativo della nostra cinematografia che non era sinora stato adeguatamente studiato e al contempo è un libro di gradevole e piacevole lettura.