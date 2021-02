Larissa Iapichino orgoglio fiorentino

Fiona May e Larissa Iapichino - Che tempo che fa 17/11/2019

La giovane ha stabilito il record mondiale under 20 nel salto in lungo

Larissa Iapichino ha scritto la storia e non si vuole fermare. Sabato ad Ancona la giovane azzurra, come riporta il CONI, nella prima giornata degli Assoluti indoor di atletica, con un fantastico 6,91 nel lungo ha eguagliato "il record italiano indoor di sua mamma Fiona May, che aveva realizzato la misura nel 1998 a Valencia. Ma non solo: la saltatrice della Fiamme Gialle, si appropria del record del mondo under 20 indoor che apparteneva alla leggenda tedesca Heike Drechsler con 6,88 dal 1983. È una misura straordinaria per la diciottenne fiorentina, miglior salto al mondo del 2021 e standard olimpico per i Giochi di Tokyo".

In questi giorni da tutta Italia e non solo le sono pervenuti e stanno continuando ad arrivare attestati di stima.

Riproponiamo un video del 17 novembre 2019 in cui Larissa e la mamma Fiona sono state ospiti da Fabio Fazio nella trasmissione "Che Tempo che fa".