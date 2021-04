“L’amore ritorna”: esce il nuovo singolo di Pierfrancesco

“Ci sono brani che sgorgano di getto, in una camera d’albergo, mentre i pensieri volteggiano in testa”. Così è nato “L’amore ritorna”, nuovo singolo del cantautore fiorentino Pierfrancesco, disponibile su Itunes, Apple Music, Youtube Music, oltre che sui canali Spotify e Deezer dell’artista.

“L’amore ritorna” è una struggente ballata in cui Pierfrancesco rinverdisce la sua vena da chansonnier. Il singolo la propone in una straordinaria versione live, in attesa di ritrovarla nell’album “Stella marina”, in uscita il prossimo autunno.

“Il brano era dentro di me ed è venuto fuori quasi da solo: ero in un albergo, lontano da casa, non avevo strumenti e ho fermato l’idea sul pentagramma. Poi è iniziato il lungo lavoro di arrangiamento. Il testo attinge a un mio vissuto familiare. L’amore di cui parlo è un sentimento universale che va al di là del rapporto di coppia. Mi piace sottolineare l’incitamento al riscatto: quando perdiamo una persona a noi cara il dolore è grande, ma ancora più grande è l’emozione se un giorno la ritroviamo”.

PIERFRANCESCO

Compositore, autore e arrangiatore fiorentino, Pierfrancesco Nannoni si è imposto con il singolo “Stella marina”: il video del brano ha superato 1,5 milioni di views sui canali social dell’artista.Nel 2019 è uscito l’album “Pierfrancesco”, accolto da ottimi riscontri di critica e di ascolti.

In precedenza Nannoni ha prodotto colonne sonore per documentari e spettacoli - tra cui le musiche originali dello spettacolo dei Fuochi di San Giovanni, santo patrono di Firenze, e per la celebrazione del Giubileo - arricchendosi al contempo di collaborazioni con il mondo della danza (Lilia Bertelli e Maria Fux).