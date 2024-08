Specie aliene: l'alga alligatore sotto il Ponte alla Vittoria

Hanno preso avvio stamani e dureranno per qualche giorno, i lavori di rimozione delle alghe che crescono in acqua, principalmente lungo le sponde, dove l’acqua è più bassa e calda, nel tratto urbano del Fiume Arno a Firenze.

Come ogni anno, la stagione estiva – con le alte temperature esterne, lo scarso afflusso da monte, la mancanza per lunghi periodi di pioggia e di piene – mette in seria difficoltà il fiume Arno, specie nel suo tratto cittadino, costretto tra le mura delle spallette, senza ombreggiatura e con un ‘carico antropico’ d’intorno piuttosto alto. Le acque si abbassano e si surriscaldano, l’ossigeno scarseggia arrivando ad ‘ipossia’ e aumentano dunque le concentrazioni di azoto: tutte condizioni che favoriscono la prolificazione di diverse specie di alghe acquatiche: l’ultimo avvistamento di quest’anno una grande chiazza di alghe dal colorito marrone tra Varlungo e l’Albereta mentre non mancano, come al solito distese di Potamogeton natans o più comunemente conosciuta come brasca e di alga alligatore (Alternanthera philoxeroides), specie alloctona e invasiva, incidentalmente importata e diffusa con particolare localizzazione in Toscana e Lazio, così come classficato da ISPRA sul sito specieinvasive.it.

Si tratta di fenomeni naturali, impossibili e inutili da evitare con soluzioni meccaniche, ma che in situazioni specifiche possono essere regolati grazie al lavoro del Consorzio di Bonifica.

Come nel caso dei campi gara “Terrapieno” (Arno dx idraulica tra passerella Isolotto e ponte alla Vittoria) e “Fonderia” (Arno sx idraulica tra ponte alla Vittoria e Ponte Vespucci) in cui da oggi e per alcuni giorni sarà effettuata una rimozione delle alghe presenti in acqua a contatto con la sponda – soprattutto alga alligatore – come da indicazione della Regione Toscana, su richiesta della FIPSAS, nell’ambito degli accordi e delle convenzioni sugli oneri ittiogenici, per la ricostituzione della popolazione ittica, che vedono coinvolto appunto anche il Consorzio.

L’intervento rientra anche nei preparativi in vista dei campionati italiani pesca che si terranno a Firenze, proprio in quei due tratti di sponda che sono da sempre individuati anche come campi gara, a inizio settembre.

Sabato mattina, presso la spiaggia di Marina di Alberese, all'interno del Parco della Maremma, si è tenuto l'evento organizzato da Legambiente: "SOS Specie aliene: il granchio blu al Parco della Maremma." L'evento è stato seguito da un'attività dimostrativa con raccolta con nassa dei granchi blu a cura delle Guardie Parco e dell’associazione Alcedo APS, tenutasi presso la foce del Fiume Ombrone.

Hanno partecipato: Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente, Simone Rusci Presidente del Parco della Maremma, Letizia Marsili Università di Siena, Giuseppe Anselmi associazione Alcedo APS e Giorgio Zampetti, Direttore generale di Legambiente.