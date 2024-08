Verso le elezioni, in autunno, dei Consorzi di Bonifica

Elezioni in arrivo per dare ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti nei Consorzi di Bonifica. Si terranno da martedì 1 a domenica 6 ottobre, in tutta la regione e interesseranno appunto i sei Consorzi di Bonifica della Toscana.

Si tratta degli enti a cui la Regione Toscana ha affidato tutta una serie di attività a tutela dei corsi d’acqua e del territorio a partire dalla difesa del suolo dal rischio idrogeologico, con le grandi opere ma anche e soprattutto attraverso la manutenzione su fiumi e argini, estremamente importante per mantenere in efficienza e in sicurezza i corsi d’acqua.

Oltre a questo ruolo storico, i Consorzi oggi si occupano anche di tutela ambientale, per esempio attraverso progetti per tenere puliti i corsi d’acqua e, valorizzazione della risorsa idrica, che vede gli enti toscani al lavoro su tutto il territorio regionale a progetti e iniziative concepiti per trattenere acqua, sempre più scarsa nei periodi estivi e sempre più necessaria in agricoltura.

Sono chiamati a votare tutti i consorziati, ovvero i proprietari di immobili e terreni (persone fisiche e giuridiche) che traggono un beneficio dall’attività svolta dal Consorzio e che dunque pagano il contributo di bonifica.

Si avvicinano le elezioni anche per il Consorzio 1 Toscana Nord, la cui assemblea resterà in carica dal 2024 al 2029. Saranno più di 336mila i consorziati aventi diritto al voto: dalle urne saranno eletti quindici rappresentanti, che andranno a far parte, appunto, dell’assemblea del Consorzio. Nello specifico, potranno votare i proprietari di tutti gli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza: le persone, cioè, che pagano in contributo annuale di bonifica che finanzia per intero le opere di manutenzione che l’ente consortile effettua sui corsi d’acqua.

Si tratta di investimenti che ogni anno si aggirano attorno ai 19 milioni di euro destinati a garantire la riduzione del rischio idraulico lungo fiumi, torrenti e canali attraverso sia interventi diretti da parte dell’ente consortile sia tramite affidamenti a imprenditori agricoli, cooperative agricolo forestali e cooperative sociali che operano sul territorio: manutenzione gentile degli argini, pulizie, riprofilatura degli alvei per garantire il corretto deflusso dei corsi d’acqua attuando le buone pratiche di tutela della natura e dell’ecosistema.

Inoltre, nella manutenzione ordinaria rientrano anche le azioni di contrasto alle specie aliene e le attività di esercizio e vigilanza sulle opere idraulica e di bonifica. Le elezioni del 5 ottobre. Le elezioni sono fissate per sabato 5 ottobre, dalle 9 alle 19, in ottanta seggi che saranno allestiti in tutto il comprensorio di competenza. Si vota per designare i 15 membri elettivi dell’assemblea consortile del Consorzio 1 Toscana Nord, che resterà in carica dal 2024 al 2029.

Sarà possibile votare anche nella giornata di venerdì 4 ottobre, sempre dalle 9 alle 19, esclusivamente nelle sedi consortili. Ciascun consorziato potrà scegliere in quale seggio votare, tra tutti quelli che saranno a disposizione sul territorio.

Come si vota

Il sistema elettorale è articolato su tre sezioni, ognuna di esse elegge cinque rappresentanti. Dalla home-page del sito www.cbtoscananord.it o dal sito www.bonificalvoto.toscana.it si può accedere agli elenchi degli aventi diritto al voto e scaricare il regolamento elettorale. Ogni consorziato può candidarsi, può sottoscrivere liste e può votare esprimendo un solo voto all’interno della propria sezione per un candidato. Le sezioni sono tre: nella prima votano coloro che pagano un contributo fino a 68,05 euro; nella seconda coloro che pagano da 68,06 euro fino a 443,52 euro; nella terza coloro che versano un contributo superiore a 443,63 euro. Si vota facendo un segno sul simbolo di una lista o su uno dei candidati di una lista. Si può esprimere una sola preferenza.

Chi può partecipare alle elezioni

Saranno più di 336mila i consorziati aventi diritto al voto; nello specifico, potranno votare ed essere votati i proprietari di tutti gli immobili (edifici o terreni) ricadenti nel comprensorio di competenza, che già pagano il contributo di bonifica. In caso di comproprietà, partecipa al voto chi detiene la quota di proprietà maggiore; in caso di comproprietà a pari quota, partecipa al voto il primo intestatario in ordine alfabetico.

Le scadenze

Dal 1 al 5 settembre 2024, dalle ore 9 alle ore 13, si possono presentare le liste dei candidati, entro il 15 settembre 2024 l’ufficio elettorale del Consorzio 1 Toscana Nord comunica circa la regolarità, e la conseguente ammissione al voto, delle liste presentate.Dove votare

I seggi verranno pubblicati sul sito del Consorzio.