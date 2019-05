L'Album delle Figurine dei Barman 2019

Foto Alessandro Rella - PhotoPress.it

Celo, Celo, Manca... è caccia alla figurina per i locali di Firenze

Nasce dal sogno nel cassetto del Bartender con " i Baffi ", Julian Biondi, che ha dato vita a un’iniziativa singolare nel suo genere, l’album delle figurine dei barman.

Cinquanta le figurine da collezionare, trentotto i barman presenti nei trenta locali protagonisti della Florence Cocktail Week 2019, più dodici personaggi che hanno contribuito allo sviluppo della Mixology fiorentina detti i “ panchinari ” e una figurina “ Jolly ”, lo chef Simone Cipriani (amico dei Bartender fiorentini e non solo).

Julian ha radunato per questa edizione i barman di Firenze, dal prossimo anno vorrà allargarla ai professionisti di tutta la Toscana e perché no, la speranza, di estendersi a tutta Italia.

Nell’album, per ogni barman, è presente una scheda tecnica che riporta Nome, Cognome, potenza della Shakerata (da uno a cinque Shaker), il Drink più amato e il Drink più odiato… poi, valore da non sottovalutare il numero di drink per settimana, chissà se riferiti a quelli preparati per i clienti oppure a quelli consumati dai Bartender?

Le figurine e gli album si possono trovare nei locali della quarta edizione della Florence Cocktail Week e per il primo che terminerà l’album (scrivendo a: albumdeibarman@gmail.com oppure sulla pagina FaceBook dell’ album) ci sarà una favolosa sorpresa… Buona raccolta!