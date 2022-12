Laguna di Orbetello, dal gennaio 2024 la gestione passerà al Comune

Sottoscritto questa mattina l’accordo tra la Regione ed il Comune di Orbetello per la gestione della laguna per il 2023. L’obiettivo, già condiviso tra le due amministrazioni, è garantire il corretto proseguimento delle attività di gestione, assicurando continuità amministrativa e sostegno finanziario.

Come concordato, la Regione si farà nuovamente carico del ruolo di soggetto attuatore per il 2023, mentre dal 2024 la gestione passerà al Comune, che assumerà così un ruolo di maggiore rilievo e responsabilità.

“Siamo soddisfatti per la definizione di questo accordo – ha detto l‘assessora regionale all’ambiente Monia Monni - che consente di dare continuità alla gestione di un ecosistema così fragile e prezioso per la biodiversità. Ringrazio gli enti che se ne sono fatti carico adoperandosi nel corso degli anni, a partire dagli stessi uffici regionali, fino ad Arpat ed al Consorzio Lamma. A partire dal gennaio 2024 la gestione della laguna passerà al Comune, ma non verranno meno il supporto operativo e finanziario di Regione Toscana e il coinvolgimento gestionale anche del Consorzio di Bonifica”

La Regione Toscana garantirà anche per il 2023 oltre 1 milione di euro per le attività connesse alla gestione della laguna e si adopererà per una legge che dia continuità ai finanziamenti, consapevole dell’importanza di tutelare un’area pregio naturalistico di rilevanza nazionale, che mette insieme ambiente palustre, macchia mediterranea, boschetti di pioppi, frassini, sughere e olmi ed assicura nidificazione di migliaia di uccelli come fenicotteri, cavaliere d'italia, airone bianco maggiore, airone cenerino e falco pescatore.