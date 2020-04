Ladri allo Sporting Arno, presi 2 prosciutti e surgelati

Dopo la Laurenziana, la scorsa notte è toccato allo società rosanero subire la visita di qualche disperato

Dopo la Laurenziana, è stato lo Sporting Arno a subire la visita dei ladri che agiscono in questo periodo di Coronavirus. Il club, che storicamente è dotato di un ottimo settore giovanile, ha la sua sede in via di San Colombano nel Comune di Scandicci.

"Questa notte è toccato a noi - si legge in un post su Facebook della società rosanero - ricevere la visita dei ladri. Gli impianti sono chiusi e per giorni quasi abbandonati, facile preda per qualche disperato. Pizzeria e bar devastati per due prosciutti e qualche scatola di surgelati".

Problema diffuso in questo particolare periodo di emergenza sanitaria ed economica. Nei giorni scorsi, da quanto si legge in alcuni commenti al post dello Sporting, pare che anche altre società calcistiche della provincia di Firenze siano state visitate dai ladri.