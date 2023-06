La Trattoria Zà Zà più grande e accogliente

Dopo i lunghi lavori di ristrutturazione e senza che la clientela subisse disagi, la Trattoria Zà Zà inaugura 300 metri quadrati di nuovi spazi, che si sommano agli altri mille, ormai frequentati non solo dai fiorentini, ma da clienti di tutto il mondo.

Le operazioni di ampliamento e restauro sono durate più di quattro anni, ponendo sempre attenzione ai particolari che variano nei diversi ambienti e conserva volutamente l’aspetto dei soffitti a volta, dei pavimenti del Seicento, con le antiche e spesse pareti in pietra, dove vengono usati colori come il rosso, il nero, il blu, e l’arredamento è fatto con mobili e oggetti scelti e acquistati in giro per l’Europa. Vi si respira un’atmosfera mista di storia e suggestioni che ben si amalgamano nelle tante sale e salette tutte diverse fra loro – come fossero vari ristoranti, sottolinea Stefano Bondi – piene di tavoli, di vecchie credenze, oggetti d’antiquariato.

Si ritrovano atmosfere toscane, ma anche esotiche, coloniali e un po’ bohémienne, con tanti spazi molto curati, caldi e accoglienti, ma perseguendo il medesimo obiettivo: mantenere lo standard qualitativo della cucina toscana, con lo stesso livello di prezzi che da sempre contraddistingue la trattoria.

Da Zà Zà si mangia una cucina toscana, semplice, con i sapori dei piatti tipici della tradizione, con ingredienti genuini e antiche ricette tramandate. Il tempo è passato, lo si vede dall’evoluzione degli spazi, nell'arco di questi cinquant’anni: i colori sono cambiati, mano a mano gli arredi e le atmosfere sono diventate più ricercate. Da piccola bottega a grande “trattoria”, con una cucina sempre più ampia e moderna, sala ristorante, salotti e salette confortevoli oltre ai dehors, ma tutto lo staff di Stefano Bondi mai dimentica che la qualità - e soprattutto la costanza nella qualità - non devono mai venire meno. Da Zà Zà è sempre stato così.

Nel tempo l’'organizzazione stessa si è modificata: i primi tempi trovavamo Mamma Mara in cucina, Babbo Silvano in sala e 5 dipendenti oltre Stefano, patron della casa. Oggi Zà Zà offre una struttura altamente qualificata e professionale, con un servizio di accoglienza di steward, camerieri, commis di sala, cuochi e addetti alle pulizie, oltre ad un servizio di sicurezza attento ed efficiente. Insomma, non si può passare da Firenze senza aver provato almeno un pranzo o una cena da Zà Zà in piazza del Mercato Centrale.