La trasferta di Parma ha una complicazione virale

Sabato 7 novembre (diretta su DAZN dalle 20.45)

ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari.

Sarà il La Penna il direttore di gara di Parma - Fiorentina in programma sabato sera alle 20.45 in diretta su DAZN che si giocherà allo stadio Tardini. Parlando di ex, Luigi Sepe ha vestito la maglia della Fiorentina nella stagione 2015/16 senza esordire in Serie A, ma disputando un incontro di Coppa Italia e sei di Europa League. Vincent Laurini ha registrato 37 presenze in Serie A con la maglia della Fiorentina tra il 2017 e il 2019 senza trovare il gol. Mentre Jasmin Kurtic ha giocato 21 gare nel massimo campionato con i viola nel 2014/15 segnando una rete.

Dopo la gara nuova sosta di campionato, per gli impegni delle nazionali, prima di riprendere contro il Benevento al Franchi e quindi la trasferta di Coppa Italia contro l'Udinese.