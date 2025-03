La Toscana si tinge di blu per la Giornata Mondiale sull’Autismo

Mercoledì 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo. L'autismo è una “condizione” caratterizzata da difficoltà persistenti nella comunicazione e nell'interazione sociale, che si manifestano in molteplici contesti, a partire da quello familiare. Secondo i dati del Ministero della Salute, in Italia si stima che circa un bambino su 77, nella fascia di età tra i 7 e i 9 anni, presenti un disturbo dello spettro autistico, con una prevalenza nei maschi fino a 4,4 volte superiore rispetto alle femmine. Questa realtà rappresenta una sfida quotidiana per molte famiglie, che spesso affrontano tali difficoltà nel silenzio delle mura domestiche.

A Firenze si svolge il convegno «Autismo, sport, inclusione». L’obiettivo è fare il punto su strategie efficaci per costruire una società più equa, in cui la diversità sia sempre più riconosciuta come una risorsa e non come un limite. Fondamentale a questo scopo è il supporto che può arrivare dalla pratica dello sport, per promuovere il benessere fisico, cognitivo e relazionale dei soggetti autistici.

L’iniziativa è organizzata da tre Rotary Club fiorentini (Firenze Nord, Bisenzio Le Signe, Firenze Ovest) nell’ambito dell’area di intervento del Rotary International dedicata alla salute materna e infantile. L’appuntamento (aperto al pubblico) è in programma mercoledì 2 aprile presso AC Hotel Firenze (via Bausi 5) con inizio alle ore 9.

Tra i numerosi relatori ed ospiti a confronto, interverranno esponenti del mondo scientifico, genitori e rappresentati dello sport, ciascuno con le proprie esperienze da mettere al servizio degli altri. Tra questi Catherine Barthélémy (psichiatra e fisiologo, professore emerito all’Università François Rabelais di Tours e Presidente dell’Accademia Nazionale Francese di Medicina) e Giuseppe Cossu, già Professore ordinario di Neuropsichiatria infantile presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Parma e attuale direttore dell’Unità di neuroriabilitazione cognitiva del bambino presso il Centro Medico di Foniatria di Padova.

«Questo convegno - affermano i promotori - si propone di approfondire le connessioni tra autismo, sistema motorio e inclusione sociale, promuovendo un dialogo interdisciplinare tra professionisti sanitari, educativi e sportivi. L’obiettivo è dimostrare come lo sport, oltre a supportare lo sviluppo neurofunzionale, rappresenti una leva per l’inclusione autentica, capace di abbattere pregiudizi e creare una cultura del rispetto reciproco».

Il comune di Certaldo, in collaborazione con l’associazione Polis, la Misericordia, Pro Loco, la Croce Rossa, l’Istituto Comprensivo di Certaldo è pronto a celebrare questa ricorrenza internazionale, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dell’Onu, con un adeguato programma di iniziative finalizzate a sensibilizzare l’attenzione di tutti al rispetto dei diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Si comincia da piazza della Libertà, alle 10:30, con il flash mob “Un milione di cose più una” – con gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Certaldo.

Alle 16:00, gli alunni delle scuole primarie saranno ancora protagonisti con una esibizione in piazza Boccaccio. Sono previsti gli interventi istituzionali, a partire da quello del sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli, a seguire del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Certaldo Rosanna Graziuso e della coordinatrice pedagogica dell’Istituto Maria SS Bambina Lucia Di Laora.

La giornata di sensibilizzazione sull’autismo del 2 aprile si chiuderà con i laboratori didattici promossi dalle associazioni aderenti, dalle 16:30 alle 18, ma il messaggio della giornata proseguirà. Per tutta la settimana successiva, infatti, saranno illuminati con il blu, colore dell’autismo, la Sala consiliare, la statua di Boccaccio nell’omonima piazza, i Macelli Public Space.

"Questo è il decimo anno che il Comune di Certaldo aderisce alla giornata internazionale sull’autismo, in stretta collaborazione con le associazioni, che ringraziamo per il servizio puntuale e capillare che svolgono ogni giorno sul territorio, al quale si aggiunge l'impegno e la partecipazione straordinaria, con il loro messaggio universale di inclusione, dei ragazzi e degli insegnanti dell'istituto Comprensivo e della scuola Primaria Paritaria Maria SS. Bambina" - sottolinea il sindaco Giovanni Campatelli, che aggiunge: é un dovere di rango costituzionale, che riguarda tutti, quello di rimuovere gli ostacoli di qualsiasi ordine che limitano l'uguaglianza tra i cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Per questo siamo vicini e riconosciamo alle persone con spettro autistico e alle loro famiglie, il diritto a una esistenza autonoma e indipendente, impegnandoci a garantire loro la piena partecipazione alla vita della nostra comunità".

Il cuore dei ristoratori pisani batte per i bambini con disturbo dello spettro autistico. A loro sarà dedicata l'iniziativa di solidarietà organizzata dall'associazione Talenti Autistici e Confcommercio Provincia di Pisa con il suo direttivo di ConfRistoranti e il patrocinio dell'Ente Parco San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli e del Comune di Pisa.

Mercoledì 2 aprile alle 20.30 in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, l'Osteria Sottosella del Centro Ippico Boccadarno di Marina di Pisa (via Scoglio della Meloria n. 55) ospiterà la seconda edizione della “Cena dei Talenti”, la cena-evento il cui ricavato sarà devoluto totalmente in beneficenza in favore dell'associazione Talenti Autistici.

“Siamo orgogliosi che il volto sociale di Confcommercio stia crescendo e ci fa particolarmente piacere proseguire la collaborazione con Talenti Autistici, grazie allo straordinario impegno nostri ristoratori” dichiara il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi.

“Per noi è fondamentale avere l'aiuto di enti e associazioni che ci permettano di promuovere e sensibilizzare le nostre iniziative, grazie a Confcommercio per questa grande opportunità e a tutti coloro che ci daranno una mano” afferma la presidente dell'Associazione Talenti Autistici Sara Frediani.

Ad assicurare un appuntamento indimenticabile saranno i ristoratori del direttivo ConfRistoranti di Confcommercio Pisa, che prepareranno un menù completo: primo, secondo, dolce, acqua, vino e caffè. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere una serata all'insegna della solidarietà abbinata alle eccellenze gastronomiche del territorio.

“Siamo sempre pronti a sostenere questo tipo di attività che abbracciamo con entusiasmo e dobbiamo ringraziare in particolare Massimo Rutinelli per questa bellissima iniziativa” le parole della presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia.

“Nel Parco abbiamo tante eccellenze e tra queste c'è sicuramente il Bosco dei Talenti, nato proprio con l'obiettivo di rendere il Parco più inclusivo e aperto alle persone più fragili” afferma il presidente del Parco di San Rossore Lorenzo Bani.

“Come amministrazione non possiamo che patrocinare questo tipo di eventi, ideate per favorire l'inclusione e sensibilizzare la comunità su questa straordinaria associazione che permette realmente di mettere a frutto veri e propri “talenti” il saluto dell'assessora alle Pari Opportunità del Comune di Pisa Gabriella Porcaro.

“Talenti Autistici è una realtà associativa giovane e dinamica, in grado in poco tempo di creare attività a supporto dei ragazzi e di sostegno alle famiglie, come testimonia il progetto del Bosco dei Talenti, siamo entusiasti di questa iniziativa all'insegna della generosità e della solidarietà” afferma l'assessora con delega alla Disabilità del Comune di Pisa Giulia Gambini.

“Grazie anche a questa iniziativa, tramite Confcommercio Pisa gli imprenditori pisani hanno la possibilità di dimostrare congiuntamente la loro sensibilità e la loro attenzione verso attività inclusive volte alla solidarietà nei confronti del prossimo. Ci auguriamo che anche questa edizione confermi il successo scorso in virtù di un pubblico altrettanto generoso per consentire il raggiungimento degli importanti traguardi sociali dell'associazione Talenti Autistici” dichiara l'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini

Per ogni ulteriore informazione e per prenotarsi alla cena è possibile contattare o scrivere via Whatsapp al numero 339 2480264.

L'Associazione Talenti Autistici Aps, nata a Pisa nel 2020 per volontà di un gruppo di genitori di bambini tra i 3 e i 12 anni con disturbi dello spettro autistico, è quotidianamente impegnata sul territorio nell'organizzazione di attività e iniziative socio-educative e di sensibilizzazione sul tema dell'autismo.