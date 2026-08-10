Castellina in Chianti: 500 mila euro per lavori allo Stadio Comunale

Quasi 500mila per l’adeguamento dello stadio di Castellina. E poi attività di manutenzione, interventi sulla caldaia del nido, l’acquisto di un nuovo autocarro per la squadra esterna del Comune, la nuova cucina per il nido, la digitalizzazione per le pratiche urbanistiche. Ci sono anche 10mila euro per la ristrutturazione di un appartamento nelle case popolari. Tutto questo per un valore di oltre 672mila euro.

E’ questa in estrema sintesi la parte centrale della variazione di bilancio approvata a maggioranza dal consiglio comunale di Castellina che si è tenuto il 17 luglio scorso. All’ordine del giorno, l’assestamento di bilancio, quindi il riconoscimento di un bilancio in equilibrio, e l’applicazione dell’avanzo libero per spese di investimento.

“Tra tutti gli investimenti che mettiamo in campo con la variazione - fa notare il sindaco Giuseppe Stiaccini – centrale è il rinnovamento dello Stadio di Calcio, opera dal valore sportivo e sociale, visto che è frequentato da tanti ragazzini. Verrà sostituita la rete nel campo principale e verrà realizzato un campo in materiale sintetico sostituendo quello in tufo. Qui ci sarà l’illuminazione a led, ci saranno le strisce per il gioco ad otto dove potrà giocare la squadra amatoriale locale. Non solo, qui saranno disegnati anche due campi da calcetto a cinque. La squadra a 11 chiaramente giocherà nel campo principale. Faremo anche interventi per i bagni per aiutare i più fragili”.

“Si tratta di un intervento importante per un investimento da 490mila euro - aggiunge il sindaco - Tra le tante azioni di manutenzione che faremo, soprattutto su scuole ed edifici, arriva anche il “trattore”, ovvero il nuovo autocarro che sarà a disposizione del Comune per fare lavori di manutenzioni alle strade bianche, ma anche per i piani neve, per alcuni interventi sul verde, per interventi al Cimitero. Sarà in dotazione al Comune e al nostro personale. Ha un costo di 58mila euro, non è dunque un piccolissimo investimento, ma anche questo è importante soprattutto per la cura e i piccoli interventi da fare in paese”.

“Come anticipato, grande attenzione sempre alla scuola – conclude Stiaccini - Insieme al lavoro sulla caldaia del nido e sulla climatizzazione, sostituiamo anche i sedili di guida per gli scuolabus comunali e acquistiamo una nuova cucina per il nido”.

Ben 77mila euro dell’avanzo vengono inoltre applicati per la progettazione di opere di rigenerazione che in concreto contengono interventi per il nuovo archivio e la sala restauro per il Museo Archeologico. Fa parte di questo pacchetto anche la valutazione del recupero di immobili di proprietà del Comune attualmente inutilizzati