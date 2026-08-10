Institut français, Guillaume Rousson saluta Firenze

La reception del 14 luglio 2026 è stata l’occasione, per il direttore dell’IFF/console generale di Francia a Firenze, Guillaume Rousson, da un lato per ringraziare le aziende che hanno generosamente offerto il loro sostegno (RATPDev, Biomérieux, La Guilde des fromagers [+ Disalp e Savencia], l’associazione «Champagne per Tutti», Pank [La bulangeria/David Bedu], la cantina Guicciardini Strozzi) e, dall’altro, poiché lascerà il suo incarico quest’estate, per salutare una squadra e un luogo:

"Adesso che sto per lasciare questo incarico, devo dire che non ho mai provato a tal punto questo tipo di piacere nel lavorare, nonostante le numerose sfide — di budget, organizzative, linguistiche, ecc. — inerenti alle funzioni che ho svolto.Ne vedo la ragione nell'incredibile squadra — IFF e consolato — che ho avuto l'onore di guidare e che si è fatta carico, quasi con naturalezza, di una parte enorme di questo peso. Desidero ringraziarli qui, di tutto cuore.Ma c'è anche qualcosa nell'aria di Firenze, della Toscana, dell'Italia. Credo di non essere il primo ad accorgersene. Rendo loro qui un omaggio pieno di rispetto, dopo molti altri, a tutte e tre e al loro mistero."

Guillaume Rousson

Consul général / Directeur Institut français Firenze