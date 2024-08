Marina di Pietrasanta (Lu) - La Toscana patrimonio dell’Umanità è il titolo dell’incontro che si svolgerà al Caffè de La Versiliana sabato 3 agosto (ore 18.30), organizzato in collaborazione con Toscana Promozione Turistica. La Toscana intesa come giacimento complesso e diversificato, nel quale le meraviglie dell’arte e dell’architettura si alternano a preziosi paesaggi naturalistici: beni patrimoniali, ambientali, ma anche immateriali e alcuni seriali, perché condivisi con altre regioni o Stati, ma non per questo meno unici.

Un tema di interesse strategico per TPT che punta sul patrimonio UNESCO per la promozione della regione, anche attraverso la realizzazione di una guida in fase di ultimazione, realizzata da Editoriale Giorgio Mondadori (Cairo Publishing). L’incontro sarà l’occasione per annunciare le caratteristiche della pubblicazione - in uscita a settembre - attraverso una narrazione affidata al direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi e al responsabile libri di Cairo Publishing Carlo Motta.

La presentazione permetterà di comprendere, anche grazie a Clara Svanera, autrice della guida, l’approccio narrativo scelto da TPT per i siti Unesco della Toscana, 16 in totale, che per la prima volta si vogliono valorizzare nella loro interezza, puntando a rafforzare il tema della varietà. E a costruire un ponte ideale di bellezza tra natura e cultura, tra uomo e territorio, tra materiale e immateriale, arte e artigianato, capace di tenere vivi gli ideali di armonia che sono la cifra del rinascimento toscano.

Un’opportunità di visita globale unica che la Toscana ha deciso di raccontare con nuove media partnership. Spazio anche al racconto del patrimonio Unesco dei giardini delle Ville medicee ed ai paesaggi naturali della Val d’Orcia attraverso le parole di Emanuela Rosa Clot, direttrice di Bell’Italia e Gardenia: una pubblicazione, quest’ultima, che proprio quest’anno compie quarant’anni di uscite dedicate al racconto della relazione tra l’arte e l’armonica bellezza dei giardini.

Infine, il presidente della camera di Commercio di Arezzo e Siena, Massimo Guasconi, parlerà del progetto, realizzato in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, per promuovere un percorso enogastronomico in chiave Unesco nella provincia di Siena. Conduce l’incontro Clara Svanera, giornalista e coordinatrice turismo culturale per Toscana promozione Turistica. Al termine del dibattito è prevista una degustazione a cura di Vetrina Toscana in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Toscani.

“Un viaggio nel viaggio” come recita il claim del progetto, attraverso prodotti e piatti tipici dei territori che appartengono al Patrimonio Unesco della Regione Toscana: dai crostini al Lardo di Colonnata IGP, al risotto allo Zafferano di San Gimignano DOP, dai salumi di Cinta Senese DOP al pane Toscano DOP, per citare solo una parte di un menu che si prospetta un vero e proprio: “grand tour del gusto”. Gli incontri al Caffè de La Versiliana sono tutti trasmessi in streaming sulle pagine ufficiali Facebook “La Versiliana” e Comune di Pietrasanta e sul canale Youtube “Fondazione Versiliana.

Sono trasmessi anche su Noi Tv, Umbria Tv e Tv Parma.Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Inizio ore 18.30. Info www.versilianafestival.it