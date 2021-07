La Toscana omaggia Astor Piazzolla nel centenario della nascita

Si susseguono in tutta la Toscana gli eventi omaggio alla memoria di Astor Piazzolla, nel centenario della nascita. Famiglia di origine italiana - da Trani veniva il nonno paterno, il ramo materno da Massa-Carrara – Astor Piazzolla ha vissuto un periodo della propria vita proprio in Italia, a metà degli anni Settanta, quando in Argentina imperversava la dittatura militare.

Il nome del compositore argentino è fatalmente collegato al Tango, eppure la sua parabola artistica è molto più articolata di quanto appaia a uno sguardo superficiale. Gli incontri che influenzano la vita musicale di Piazzola sono molteplici: da Arthur Rubinstein a Alberto Ginastera, da Nadia Boulanger, a Jorge Luis Borges. La musica di Piazzolla si fonda sull’humus della tradizione musicale rioplatense, ma il suo intento è quello di operare una sintesi tra la musica popolare ed elementi di innovazione e sperimentazione, dando vita a un linguaggio immediato che possa innovare gli stilemi del tango, anche in virtù della sua formazione classica e del contatto con la musica jazz.

Martedì 20, alle 21.15, nell’elegante chiostro della Collegiata di Empoli, eccezionalmente aperto al pubblico per l’occasione, si esibirà Luigi Attademo, uno dei massimi chitarristi del momento in un personalissimo omaggio.

«Siamo molto onorati di accogliere nella nostra città un musicista totale come Luigi Attademo, una di quelle figure la cui esperienza segna un prima e un dopo nell’approccio allo strumento e al repertorio – afferma Lorenzo Ancillotti, direttore artistico del Centro Busoni –. Il programma è molto originale, innovativo, ma di facile fruizione, interamente dedicato ad omaggiare un compositore che della ritmica incalzante e della cantabilità ha fatto le proprie bandiere».

I biglietti, al costo di 10 euro sono acquistabili su Eventbrite, alla libreria Rinascita e da Bonistalli Musica, oppure al botteghino direttamente allestito all’ingresso al concerto.

Nel centenario della nascita, l’Orchestra da Camera Fiorentina dedica ad Astor Piazzolla il doppio concerto di martedì 20 e mercoledì 21 luglio nel cortile del Museo del Bargello. Sul podio sale Giuseppe Lanzetta, le parti solistiche sono affidate alla fisarmonica e al bandoneon di Mario Stefano Pietrodarchi, vincitore di importanti concorsi – tra cui il Trofeo Mondiale C.M.A. (senior) 2011, in Francia - e concertista di fama internazionale, grazie ad uno stile brillante e di raffinata musicalità: teatro e cinema, classica e jazz, la sua carriera conferma uno spirito eclettico che ad una tecnica impressionante unisce un approccio senza preclusioni di sorta.

Da “Oblivion” a “Libertango”, da “Adios Nonino” a “Milonga del Angel”, una cavalcata attraverso il miglior repertorio del compositore argentino che dal tango nato nei barrios di Buenos Aires seppe distillare uno suono moderno e originale, dove la tradizione si combina con il jazz e l’avanguardia colta.

Inizio ore 20. È consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita online e nei punti Box Office Toscana. 20 euro biglietto intero, 15 euro ridotto (studenti e over 65). Ai soci Unicoop Firenze e ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%. Biglietto ridotto a 10 euro per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina (per info e iscrizioni orchestra.camerafiorentina@gmail.com).