La Tenuta Prima Pietra a due passi da Ponte Vecchio

Firenze, luglio 2022- Castiglion del Bosco, uno dei principali e storici produttori di Brunello di Montalcino, ha aperto a Firenze The Wine Lounge, un luogo dedicato all’ospitalità del vino, proponendo una selezione di esperienze per scoprire i suoi grandi vini, la tradizione gastronomica Toscana, nonché l’arte e la cultura di questa splendida città.

Con The Wine Lounge, i vini e lo charme di Castiglion del Bosco approdano a Firenze, culla del Rinascimento e cuore pulsante delle eccellenze enogastronomiche toscane. Gli ospiti saranno accolti all’interno dell’elegante Palazzo Capponi, uno degli edifici storici più belli e segreti a due passi da Ponte Vecchio, all’interno di una residenza privata altrimenti non accessibile al pubblico esterno.

The Wine Lounge propone tutto l’anno esperienze enogastronomiche e degustazioni personalizzate, pensate per ogni genere di pubblico, dagli appassionati agli esperti. Un’occasione unica per conoscere terroir diversi e degustare vini di altissimo livello della tenuta di Castiglion del Bosco a Montalcino, dove si producono il Rosso e il Brunello di Montalcino, e della Tenuta Prima Pietra sulla costa toscana a Riparbella, dove si produce il supertuscan.

DEGUSTAZIONE CLASSICA

Una splendida introduzione alla regione vinicola del Brunello di Montalcino, rinomata in tutto il mondo per le sue eccellenze. Gli ospiti saranno accolti da un Wine Expert di Castiglion del Bosco che li accompagnerà in una degustazione di 4 vini di Castiglion del Bosco, in abbinamento a una selezione di salumi e formaggi toscani, pane, olio e miele di propria produzione. Durata 60 min.

DEGUSTAZIONE VERTICALE

Un viaggio straordinario nella storia del Brunello di Montalcino o del Supertuscan. tra le migliori annate di Castiglion del Bosco oppure di Tenuta Prima Pietra. La degustazione è accompagnata da una selezione di salumi e formaggi toscani, pane, olio e miele di propria produzione. Durata 60 min.

ESPERIENZA GOURMET

Un’esperienza culinaria unica al mondo, nel cuore di Firenze, circondati da splendidi affreschi rinascimentali. Gli ospiti saranno infatti accolti da un Wine Expert di Castiglion del Bosco all’interno di Sala Poccetti, una delle gemme più preziose e segrete del rinascimento italiano. Una sala affrescata dal pavimento al soffitto, opera di Bernardino Poccetti, realizzata per Lodovico Capponi fra il 1583 e il1588, che si trova proprio a Palazzo Capponi. In questa splendida cornice gli ospiti intraprenderanno un viaggio eno-gastronomico curato dallo Chef stellato Claudio Mengoni, del ristorante Borgo San Jacopo, dove ogni portata sarà accompagnata dai vini delle due tenute – Castiglion del Bosco e Tenuto PrimaPietra - selezionati dal nostro Wine Expert e abbinati ad ogni portata, per un’esperienza personalizzata. Disponibile a pranzo e a cena.

CALICI D’ARTE

Creare vino è un’arte vera e propria, dove uomo e natura lavorano assieme per dare vita a “opere d’arte” uniche ed irripetibili ad ogni annata: “Il nostro obiettivo è produrre l’eccezionale qualità che la vocazione dei nostri terreni consente, con grande riconoscibilità ed integrità dei vini che, grazie a questo tipo di viticoltura, sono più legati al territorio, più complessi e più longevi.” Così descrive i propri vini Cecilia Leoneschi, l’enologa di Castiglion del Bosco e Tenuta Prima Pietra. Ed è proprio l’arte di produrre il vino di Cecilia, il fil rounge che unisce l’esperienza di degustazione a The WineLounge alla visita al Museo Salvatore Ferragamo, dedicato all’arte e alla vita del suo fondatore. Grazie ad una collaborazione tra le due realtà, gli ospiti di The Wine Lounge potranno avere un accesso privilegiato al Museo e alla mostra in corso “Donne in Equilibrio”.

A partire da giugno 2022, The Wine Lounge è aperto da martedì a sabato su prenotazione anche online: Wine Lounge si trova a Firenze, in via Lungarno Guicciardini 7R – Tel: +39 055 5357566 – Email:florence@castigliondelbosco.com

CASTIGLION DEL BOSCO E TENUTA PRIMA PIETRA

Castiglion del Bosco è una delle tenute più grandi e storiche del territorio, la cantina è tra i soci fondatori del Consorzio del Brunello di Montalcino, nel 1967. Castiglion del Bosco è un luogo magico. Si estende su 2.000 ettari nel cuore della Val D’Orcia, Patrimonio dell’Umanità Unesco, con 62 ettari di vigneti. Tenuta Prima Pietra si trova a Riparbella, sulla costa toscana, a 450 metri sul livello del mare, è il vigneto più alto della costa toscana, con 11 ettari circondati da boschi incontaminati e affaccio sul mar Tirreno.

Entrambe le tenute sono state fondate da Massimo e Chiara Ferragamo, rispettivamente nel 2003 e 2002. La gestione della cantina e dei vigneti è affidata all’enologa Cecilia Leoneschi. L’approccio naturale alla viticultura - certificazione biologica - unito ad una tecnologia all’avanguardia in cantina, hanno permesso di raggiungere eccellenti risultati in termini di qualità dei vini e un perfetto equilibrio nel vigneto. Il cuore della produzione per Castiglion del Bosco è il Sangiovese, con 250.000 bottiglie l’anno, ed è rappresentato da 4etichette di Brunello di Montalcino DOCG, tra cui l’esclusiva edizione limitata Zodiaco, la riserva Millecento, il cru Campo del Drago e da 3 Rosso di Montalcino.

A Tenuta Prima Pietra si producono un totale di 40.000 bottiglie, di supertuscan Prima Pietra e Permassimo da uve Merlot, Cabernet Souvignon, Cabernet Franc e Petit Verdot. Le due eleganti cantine propongono diverse tipologie di tour, durante tutto l’anno, dalla degustazione di Brunello e Supertuscan, all’arte dell’abbinamento con il formaggio, fino a prestigiose verticali con vecchissime annate, oltre ad un evento annuale per “vivere” la vendemmia.