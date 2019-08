La storia di Tommy: il cane buono adottato a 14 anni

Entrato piccolissimo al canile di Livorno, è stato sempre presentato ma venivano scelti sempre altri cani, più belli o più giovani. Finché l'altro giorno una ragazza ha scelto proprio lui...

Ma che bella la storia di Tommy. Lui, un cane molto socievole ma non proprio bello. Le persone andavano al canile, glielo proponevano ma sceglievano sempre qualche altro cane. Più giovane, più bello, più appariscente.

Ma lui non ha mai perso la sua socievolezza, la sua bontà. E a 14 anni è stato adottato. Sì, 14 anni. Un'età abbastanza avanzata per un cane, ma lui gode di ottima salute e d'ora in avanti potrà giocare con la sua padroncina, la giovane donna che in questi giorni l'ha adottato prendendolo dal canile di Livorno.

Tommy ha passato praticamente tutta la sua vita in canile. Fu trovato nel febbraio 2005 e subito ricoverato in canile. "Il cane - spiegano dal Comune di Livorno - viene riproposto ad ogni occasione ed un bel giorno arriva una ragazza che sceglie proprio Tommy. Non le interessa se da poco ha perso il proprio cane e neppure che Tommy ha quattordici anni e tra non molti anni se ne andrà. Intanto gode di ottima salute e il 21 agosto 2019 ha lasciato il canile per passare la sua vecchiaia in una vera casa circondato dall'affetto della sua nuova, giovane padroncina. Adotta è l'appello del Comune labronico - un cane anziano anche tu. Regalati e regalagli un'amicizia veramente speciale".