La scomparsa di Narciso Parigi: il cordoglio delle istituzioni

Foto di Alessandro Rella

Il cantante aveva ricevuto il Fiorino d’oro il 29 novembre 2017. Il sindaco Nardella: “Firenze perde una voce amatissima e inconfondibile”. La vicesindaca Giachi: “Alla sua voce sono legati momenti indimenticabili della nostra vita”. Per il consigliere metropolitano di Fi nel Cdx Gandola: "in lui una sovrana gioia di vivere"

"Firenze perde una voce amatissima e inconfondibile. Parigi ha legato il proprio nome alla città e al suo cuore viola”. Lo afferma il sindaco Dario Nardella, appresa la notizia della scomparsa del cantante fiorentino. “Il 29 novembre scorso 2017, nel giorno del suo 90esimo compleanno – ricorda il sindaco – decidemmo di fargli come regalo il Fiorino d’oro della città, la massima onorificenza di Firenze. Parigi è un fiorentino doc e un cantante amato non solo nella sua città ma anche all'estero, negli Stati Uniti, dove è stato ambasciatore della migliore tradizione musicale italiana”. “Ogni volta che veniva allo stadio – aggiunge Nardella – tutti i tifosi gli facevano sentire il loro affetto e lui non risparmiava mai il suo sostegno e tutto il tifo di cui capace”.

“Alla sua voce sono legati momenti indimenticabili della nostra vita”. Lo ha sottolineato la vicesindaca Cristina Giachi ricordando Narciso Parigi.

“La Firenze del Novecento – ha aggiunto – non è solo quella dei quartieri di Pratolini, degli 'ingegni arditi' di Odoardo Spadaro ma anche del 'labaro viola' cantato da Parigi. Lui fa parte integrante della memoria della nostra città. E noi lo ricorderemo per sempre così”.

“Con Narciso Parigi se ne va un pezzo di storia di Firenze. Mi ha insegnato, a me non fiorentino di nascita, il senso della fiorentinità più di ogni altra figura, testimone e protagonista di tanti anni di musica e tradizione”. Lo afferma l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, appresa la notizia della morte di Parigi. “Firenze perde la sua voce più nota - continua Sacchi - che rimarrà nei dischi e nella storia come la voce più fiorentina che ci sia stata. Ricordo di aver parlato spesso con Narciso. Poco dopo la mia nomina da assessore è morto il maestro Franco Zeffirelli e Narciso aveva voluto stare a lungo seduto accanto al feretro, nella camera ardente allestita nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, per salutare il suo caro amico, uno degli ultimi protagonisti della Firenze del suo tempo. In quell’occasione ci parlammo molto e porterò sempre con me questo ricordo. In accordo con la famiglia, alla quale vanno le mie più affettuose condoglianze, troveremo un modo significativo per ricordarlo”.

"Campi Bisenzio oggi perde uno dei suoi figli migliori, un grande esponente della 'Meglio Genia' campigiana, un amico di tutti, un Maestro di fama mondiale dalla straordinaria umanità. Alla famiglia e a tutti i cari giungano vive e sincere condoglianze": così Paolo Gandola, consigliere metropolitano del Centrodestra per il cambiamento e capogruppo di Forza Italia a Campi Bisenzio insieme a Angelo-Victor Caruso, coordinatore azzurro a Campi Bisenzio, commenta la scomparsa di Narciso Parigi "A Narciso, appena poche settimane fa - ricorda Gandola - avevamo consegnato il levriero d'oro della città di Campi Bisenzio ed anche in quella occasione aveva saputo esprimere una sovrana gioia di vivere. Narciso ha sempre avuto come capisaldi irrinunciabili l'onestà e la correttezza verso tutti. Oggi se ne va uno dei protagonisti indiscussi della scena artistica fiorentina, toscana e nazionale, uno dei più polari interpreti della canzone italiana. La perdita per la nostra comunità è enorme sia sotto il profilo artistico che quello umano".

“Oggi Firenze si sveglia un po’ più sola. Se n’è andato un pezzo di storia della nostra città e della nostra Fiorentina. Era davvero una forza della natura, una verve e un’energia tutta nostrana -questo l’intervento di Mirco Rufilli (PD), consigliere delegato alla promozione e valorizzazione della fiorentinità- Narciso Parigi è stato la colonna sonora di Firenze e della Fiorentinità e insieme ad un altro grande, Odoardo Spadaro, ha portato la canzone Fiorentina in giro per il mondo e nel panorama musicale nazionale. E poi l’inno viola, quelle parole urlate a squarcia gola da migliaia di tifosi ogni volta che la Fiorentina gioca nella sua Firenze. Una voce che rimarrà per sempre nella storia della nostra città e non solo, ciao Narciso per sempre di Firenze vanto e gloria”.

Il presidente Rocco Commisso e tutta la Fiorentina piangono la scomparsa di Narciso Parigi. Voce della "Canzone Viola", musicista, artista e tifoso che ha portato il nome di Firenze e della Fiorentina nel mondo.