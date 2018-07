La scomparsa di Gianfranco Petris

Attaccante della Fiorentina negli anni Sessanta. Con i Viola vinse la Coppa Italia e la Coppa delle Coppe. Fu il primo calciatore di serie B convocato in Nazionale e Il primo italiano a segnare in Coppa delle Coppe.

E' scomparso domenica scorsa a Trepalle, all’età di 82 anni, Gianfranco Petris. Calciatore di buona qualità tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta. Un personaggio ingiustamente dimenticato. Eppure il suo nome è legato a due imprese uniche. Petris fu il primo giocatore di Serie B a giocare in Nazionale e fu il primo italiano a segnare un goal in Coppa della Coppe, il 23 novembre 1960, quando la Fiorentina sconfisse il Lucerna per tre a zero. Ala sinistra giocò nel Treviso, nella Triestina, nella Fiorentina nella Lazio e nel Trani. Con i Viola (166 presenze e 43 goal negli anni 1959-1964) ottenne i suoi maggiori successi conquistando una Coppa Italia e la Coppa delle Coppe. Ritiratosi dal calcio, si era reinventata una seconda vita come maestro di sci a Livigno.