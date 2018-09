​La scomparsa delle Banche di Credito Cooperativo

13 settembre 2018, ore 20,00 – Teatro OBIHall di Firenze

La legge 49/2016 ha avviato una riforma delle Banche di Credito Cooperativo, delle Casse Rurali e Raiffeiser Casse che di fatto introduce alcune minacce alle BCC CR.

Il rischio più concreto è quello di far “scomparire le banche di credito cooperativo italiane”.

Il Presidente Antonio Fusi dell'Associazione Articolo 2 spiega "L'associazione si sta impegnando con tutte le forze per chiedere la moratoria ed informare sui veri contenuti della riforma: oltre 1 milione e 276 mila soci non sono stati informati, con la dovuta chiarezza, dei diversi aspetti di fondamentale rilevanza per il futuro del Movimento. Un esempio di disinformazione su tutti: la sorte del capitale sociale versato dai soci che ammonta a circa 1miliardo e 400 milioni di euro” (Circa 250.000.000 di €uro solo in Toscana), a testimonianza della profonda carenza di informazione, a nostro avviso una vera e propria disinformazione sull’impossibilità di recesso".

Il Convegno vuole dare una “libera” e corretta informazione sui temi più importanti della riforma.

Appuntamento al Teatro ObiHall di Firenze, 13 settembre 2018, alle ore 20,00.

Ingresso Ore 19,00 con buffet offerto. Inizio dei lavori ore 20,00

