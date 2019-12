Incontro martedì 17 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso il Circolo “Vie Nuove”

Martedì 17 dicembre 2019, alle ore 21.00, il Centro Studi America Latina, l'A.P.S. Vie Nuove, Il Comitato fiorentino "Fermiamo la Guerra", e l'ass. naz. di Amicizia "Italia Cuba", presentano l’incontro "La rivoluzione cubana compie 60 anni, fedele all’originalità della sua esperienza”. Interverranno Angelo Baracca del comitato “Fermiamo la guerra” con un approfondimento sulla scelta decisiva di Cuba per lo sviluppo scientifico e medico; ed il Prof. Ugo Barlozzetti, storico e critico, che ricostruirà invece il determinante intervento cubano in Angola.



<<Il futuro della nostra patria non può che essere un futuro di uomini di scienza>> (Fidel Castro, 1970)

<<Non si può parlare di pace in nome di 900 milioni di analfabeti>> (Fidel Castro, 1979, all'ONU)

