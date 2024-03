La riscoperta del Calcio storico Fiorentino

Firenze – Un omaggio alla figura di Alfredo Lensi e al suo impegno per la riscoperta della tradizione del Calcio storico Fiorentino. Il volume “Alfredo Lensi e la ripresa del Calcio Fiorentino” di Claudia Cincotto, Andrea Di Stefano, Filippo Giovannelli Checcacci, Claudio Mariani Manes (Edizioni dell’Assemblea) sarà presentato in Consiglio regionale lunedì prossimo 11 marzo. L’appuntamento è alle 15 nella sala Fanfani di palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze.

Interverranno Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana; Alessia Bettini, vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Firenze; Michele Pierguidi, presidente del Calcio storico Fiorentino; Simona Di Marco, vicedirettrice del Museo Stibbert; Carlo Francini, Unesco Comune di Firenze.

Modera Filippo Giovannelli, direttore del Corteo storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio storico Fiorentino.