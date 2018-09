La Ricerca Pioli

Foto di Alessandro Zani

La sconfitta a Napoli è stata assorbita. Lo si legge dallo sguardo concentrato e serio che il mister Stefano Pioli ha mostrato per tutta la durata della conferenza stampa.

In Africa per catturare le scimmie utilizzano delle zucche vuote dentro cui pongono delle banane, le scimmie mettono il braccio e non le mollano più. Cosa significa questo buffo esempio? Che per toglierci un peso bisogna lasciarlo cadere, se no non riusciremo mai ad andare avanti e apprendere dalla vita. Così ha fatto la Fiorentina dopo la sconfitta col Napoli di Ancelotti: ha accettato gli errori. Pioli vuole equilibrio e praticità dai suoi ragazzi che, almeno a parole dirette, dovrebbero aver immagazzinato abbastanza informazioni dall’ultimo match. Inoltre quello che attrae molto del carattere di questo allenatore sta nell’approccio bilanciato, corretto che tira fuori in qualsiasi momento. Sembra davvero voler creare una rosa che pensa partita dopo partita, che assorbe conoscenze e interpreta gli istanti. Una rosa che si concentra sul presente e che attraverso la coda dell’occhio sbircia il futuro. Forse sarà stato così che abbiano superato la scomparsa di “DA13”?

Concentrarsi su un unico punto assieme, poco alla volta e con costanza, dedizione, lavoro sono queste le basi della viola che domani scenderà in campo contro la Sampdoria alle 19.

Aneddoto carino: Pioli difende Montiel utilizzando una battuta che potremmo dire “alla Cruijff”, “i calciatori più bassi sono i forti del mondo”. L’allenatore olandese costruì il suo Barcellona pensando in questa maniera.