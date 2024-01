Il Meeting rivolto alle scuole con le testimonianze di chi è sopravvissuto alla Shoah e approfondimenti sulle altre deportazioni, all'interno di un calendario di iniziative dal 22 al 27 gennaio, molte delle quali presso il Memoriale delle Deportazioni a Firenze.

È così che la Regione Toscana celebra il Giorno della Memoria 2024, per non dimenticare lo sterminio degli ebrei e tutte le altre vittime - oppositori politici, rom e sinti, disabili, comunità Lgbtqia+, internati militari - delle persecuzioni e deportazioni nazifasciste.Il Meeting, dal titolo “Memoria e conoscenza: semi di pace”, quest’anno si svolgerà, sempre in modalità mista, giovedì 25 gennaio (appuntamento alle 9.15 circa).

Tornerà ad essere ospitato dal cinema Teatro La Compagnia di Firenze, dove arriveranno alcune studentesse e studenti delle scuole toscane ed in migliaia si collegheranno dalle loro classi.Come di consueto, l'iniziativa è organizzata dalla Regione insieme alla Fondazione Museo della Deportazione e della Resistenza, l’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea, in collaborazione con Ufficio scolastico regionale e Fondazione Sistema Toscana, nell’ambito di GiovaniSì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.Tra gli ospiti: le sorelle Andra e Tatiana Bucci, deportate ad Auschwitz a quattro e sei anni, che non faranno mancare la loro testimonianza di sopravvissute ai campi di concentramento; padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte di Firenze, promotore nell’ottobre scorso di una grande fiaccolata per la pace all’indomani dell’attacco terroristico di Hamas contro Israele e della controffensiva israeliana a Gaza; la linguista Vera Gheno, che assieme al moderatore dell’evento Luca Bravi, rifletterà sulle connessioni tra parole e Memoria.Durante la mattinata saranno approfondite, insieme alla Shoah, anche le altre deportazioni, attraverso testimonianze video, film e documenti.

Nell'ambito del calendario di iniziative promosse dalla Regione Toscana, oltre al Meeting, anche presentazioni di libri e appuntamenti di approfondimento in programma tra il nuovo polo della Memoria di Gavinana dove è allestito il Memoriale degli italiani ad Auschwitz, lo stesso cinema La Compagnia e il campus universitario del Pionta di Arezzo.

Il programma del Meeting - Anche quest’anno il Meeting del Giorno della Memoria sarà un viaggio – tra voci, musica e video - per non dimenticare, approfondendo l'abisso più profondo a cui condusse il nazifascismo: l'orrore della Shoah, la deportazione di oppositori politici, internati militari italiani, rom e sinti, persone con disabilità o problemi psichici, persone discriminate per il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.Oltre alle sorelle Bucci e a padre Bernardo Gianni, che saranno fisicamente presenti a La Compagnia, interverrà on line la scrittrice di origini ebraiche Edith Bruck, sopravvissuta alla deportazione nei campi di concentramento di Auschwitz, Dachau e Bergen-Belsen.Per raccontare la dolorosa vicenda degli Internati militari italiani (Imi), sarà proposta un’intervista video di Michele Zucchi, sopravvissuto all’eccidio di Cefalonia e al naufragio del piroscafo Margherita.La deportazione politica sarà affrontata attraverso la storia di Tommaso Ciullini, deportato politico fiorentino, alla cui Memoria è dedicata una pietra d’inciampo, mentre la persecuzione e lo sterminio di rom e sinti attraverso la storia di Romano Held, giovane deportato a Dachau.La deportazione della comunità Lgbtqia+ sarà approfondita grazie ad un estratto video del documentario “Baci rubati – Amori omosessuali nell’Italia fascista”, mentre la persecuzione ed eliminazione delle persone con disabilità grazie ad una lettura tratta da “Ausmerzen: vite indegne di essere vissute” di Marco Paolini.

Luca Bravi, Università di Firenze, modererà l’incontro e curerà gli approfondimenti storici insieme a Vera Gheno.Il Meeting della Memoria 2024 verrà aperto dall’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink e dall’Alexian Group di Santino Spinelli. Subito dopo lo stesso Enrico Fink, presidente della comunità ebraica di Firenze, interpreterà 'El male rachamim', canto di preghiera ebraico.A seguire, il saluto del direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Ernesto Pellecchia, e gli interventi introduttivi dell’assessora all’istruzione e alla cultura della Memoria Alessandra Nardini e di Ugo Caffaz.

Per concludere la mattinata è atteso l’intervento del presidente della Regione Eugenio Giani.

Sarà possibile seguire il Meeting in streaming: https://www.regione.toscana.it/diretta-streaming

****

Giorno della Memoria: tra libri, incontri, cinema. Gli eventi dal 22 al 27 gennaioScritto da Redazione, venerdì 19 gennaio 2024

In occasione del Giorno della Memoria 2024, non ci sarà soltanto il Meeting con le scuole del 25 gennaio. La Regione Toscana, dal 22 al 27 prossimi, ha promosso un calendario di iniziative, realizzate da Fondazione "Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza - Luoghi della memoria toscana" in collaborazione con l’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea.Si svolgeranno tra il Memoriale delle Deportazioni (viale Giannotti 81/85, Fi), dove è allestito il Memoriale degli italiani ad Auschwitz e che ospiterà 5 appuntamenti, il Cinema La Compagnia (via Cavour 50/r, Fi) e il Campus universitario del Pionta (viale Cittadini 33 Arezzo).Il calendario si apre il 22 gennaio alle 15 al Memoriale delle Deportazioni, con la presentazione, insieme alla sezione fiorentina dell'Anei (Associazione nazionale ex Internati), di due saggi sulla vicenda degli Internati militari italiani, alla presenza degli autori: "Abbiamo detto no.

Dieci internati militari italiani nei campi nazisti 1943-1945" di Enrico Iozzelli e Susanne Wald e "Prigionieri, internati, resistenti. Memoria dell'altra Resistenza" di Nicola Labanca.Presso il Memoriale delle Deportazioni, si svolge anche il doppio appuntamento di mercoledì 24 gennaio. Alle 10, in collaborazione con la sezione fiorentina dell’Associazione nazionale ex Deportati nei campi nazisti, viene presentato “Sempre con me. Le lezioni della Shoah” di Emanuele Fiano, durante il quale Ugo Caffaz dialoga con l’autore.

Nel pomeriggio, dalle 15, iniziativa di approfondimento sulla deportazione politica, con il coinvolgimento delle sezioni toscane dell’Aned.Giovedì 25 gennaio, nel campus universitario del Pionta di Arezzo è in programma dalle 16 “Oltre la Memoria: nuovi approcci alla storia e all’insegnamento della Shoah”, iniziativa di valorizzazione del Memoriale delle deportazioni a cura dell'Università di Siena. Ma la giornata si apre a Firenze, dove al Cinema Teatro La Compagnia di Firenze in mattinata si svolge il Meeting con le scuole, poi nel pomeriggio alle 17 è in proiezione il documentario "C'è un soffio di vita soltanto" sulla vita di Lucy Salani.

Quest’ultimo evento, promosso in collaborazione con il Tavolo regionale permanente di confronto con le associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, vede la partecipazione del regista e attivista Simone Cangelosi.Penultimo appuntamento il 26 gennaio alle 18 al Memoriale delle Deportazioni: "Oggetti che raccontano. Tracce di storia rom e sinti tra passato e presente", iniziativa del progetto europeo dell'Università di Firenze "Tracer - Transformative Roma Art and Culture per European Remembrance".Il Memoriale delle Deportazioni ospita anche l’evento di chiusura del calendario, previsto per sabato 27 gennaio, Giorno della Memoria, con l’esibizione del Coro di Fiesole "Bella Ciao", organizzata in collaborazione con la sezione di Gavinana dell'ANPI - Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.Le iniziative in programma al Memoriale sono aperte da saluti istituzionali a cui prendono parte l'assessora regionale Alessandra Nardini e l'assessora del Comune di Firenze Maria Federica Giuliani, entrambe delegate alla Cultura della Memoria.Agli appuntamenti è prevista la partecipazione del presidente Eugenio Giani.