La promessa di Giani: "Sosterremo il made in Tuscany"

Il governatore ieri pomeriggio a Firenze ha partecipato alla tradizionale cerimonia dell'omaggio del vino Chianti della Rufina alla Signoria

"A Firenze la rievocazione storica dell'omaggio del vino alla Signoria. Con il carro matto ricolmo di fiaschi di vino Chianti Rufina si ricorda come dal contado della Valdisieve ogni fine settembre si festeggiava la vendemmia portando a Firenze la qualità dei vigneti ricchi di splendida uva! Sosterremo i nostri prodotti #MadeinTuscany in Italia e all’estero!". Così su Facebook il nuovo governatore toscano Eugenio Giani che ieri pomeriggio ha partecipato alla tradizionale cerimonia, quest'anno effettuata in forma leggermente ridotta a causa delle disposizioni anti Covid.