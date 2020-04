La privacy ai tempi del Covid-19: seminario on line all'Università di Pisa

​Mercoledì 15 aprile dalle ore 17,30 alle ore 19,30

Algoritmi di tracciamento, droni e app sono strumenti che pongono con impellenza e drammaticità il problema di bilanciare diritti e libertà fondamentali con sicurezza e salute pubblica. Di questo e non solo si parlerà mercoledì 15 aprile dalle ore 17,30 alle ore 19,30 nel corso del seminario on line "Data protection ai tempi del Covid-19. Diritto, tecnologia e stato di emergenza". L’incontro è organizzato dal Centro di Ricerca Interdipartimentale "Diritto e Tecnologie di Frontiera" (Detect) dell'Università di Pisa, in collaborazione con il Master in Internet Ecosystem: Governance e Diritti. Partecipano all’iniziativa Franco Pizzetti, costituzionalista e già presidente dell’Autorità Garante dei Dati Personali, Antonio Sassano, presidente della Fondazione Ugo Bordoni e Roberto D’Orazio, funzionario parlamentare e coautore di commentari al GDPR. Modera Dianora Poletti, Direttrice del Detect. Al termine è previsto un dibattito in aula virtuale. Per informazioni e iscrizioni entro il 14 aprile https://www.eventbrite.it/e/102243938372