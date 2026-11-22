Quando si parla di prevenzione oncologica, la mente corre spesso a immagini fredde e d'altri tempi: corsie d'ospedale, silenziose sale d'attesa e camici bianchi al di là di una scrivania. È una reazione del tutto naturale, dettata dall'ansia che la parola stessa evoca. Tuttavia, la diagnosi precoce e la tutela della salute possono—e devono—seguire strade diverse, integrandosi direttamente nel tessuto e nei ritmi della nostra vita quotidiana.

A Firenze e Bagno a Ripoli, questo cambio di prospettiva ha preso vita attraverso due eventi simbolici ed efficaci: le iniziative dell'Ottobre Rosa e l'inaugurazione della Panchina Rosa presso la sede di ISPRO. In queste occasioni, la cultura della prevenzione è letteralmente uscita dai luoghi di cura tradizionali per abbracciare la cittadinanza nelle piazze, lungo le piste ciclabili e nei luoghi d'incontro urbani.

Questi momenti hanno dimostrato come la sensibilizzazione sul tumore al seno possa trasformarsi in un'esperienza partecipata, festosa e profondamente comunitaria, capace di avvicinare i cittadini ai professionisti della sanità e di far sentire ogni persona parte attiva di un percorso collettivo di benessere.

L'iniziativa dell'Ottobre Rosa si è aperta davanti al Palazzo Comunale di Bagno a Ripoli con gli interventi del sindaco Francesco Pignotti e della dott.ssa Silvia Scoccianti, direttrice del Dipartimento Oncologico AUSL. A dare un fortissimo segnale di vicinanza e vitalità è stata la presenza di Maya Cherubini ed Emma Lombardi, calciatrici della prima squadra della Fiorentina femminile.

La partecipazione delle atlete ha espresso in modo plastico l'analogia tra sport e sanità pubblica: esattamente come accade sul campo da gioco, anche nella lotta contro i tumori la risorsa più vincente è il lavoro di squadra. L'approccio multidisciplinare e multiprofessionale adottato dall'Ospedale Santa Maria Annunziata permette infatti a chirurghi, oncologi, radiologi e infermieri di confrontarsi costantemente sullo stesso caso. Questa sinergia clinica aumenta l'accuratezza diagnostica e l'efficacia dei percorsi terapeutici, garantendo a ogni donna una presa in cura personalizzata e tempestiva.

Inoltre, incontrare i medici al di fuori del contesto clinico permette di mostrare alla cittadinanza i volti umani dei professionisti sanitari. Abbattere le barriere tra ospedale e città contribuisce a demistificare i percorsi di screening, riducendo la paura del camice bianco e costruendo un rapporto di profonda fiducia reciproca prima ancora che si renda necessaria una visita.

Un ulteriore passo verso la sensibilizzazione quotidiana è stato compiuto con l'inaugurazione della Panchina Rosa presso la sede di ISPRO. La struttura è stata realizzata dall'artigiano Stefano Boschi, che ha messo la propria manualità e sensibilità al servizio della comunità, dimostrando come anche l'arte, il patrimonio artigiano e la creatività possano trasformarsi in potenti strumenti d'impatto sociale per diffondere messaggi di salute pubblica.

Posizionata nello spazio cittadino, la panchina diventa una presenza viva e costante che parla ai passanti, ricordando l'importanza dei controlli periodici e offrendo visibilità alle storie delle donne, dei percorsi di cura e delle loro famiglie.

Durante la cerimonia di inaugurazione, il consigliere comunale Andrea Ciulli ha rimarcato il valore pedagogico dei simboli urbani nella vita di tutti i giorni: "Anche i simboli hanno un valore fondamentale: aiutano a portare un tema così importante fuori dagli ambulatori e dagli ospedali, rendendolo parte della vita quotidiana della città. Desidero sottolineare, inoltre, la bellezza di questo progetto, nato dalla collaborazione tra Comune di Firenze, Quartiere, Regione Toscana e ISPRO. Quando le istituzioni lavorano insieme, mettendo in rete competenze, responsabilità e sensibilità, riescono a realizzare iniziative che vanno oltre il singolo gesto e diventano patrimonio della comunità."

La risposta della comunità all'Ottobre Rosa si è tradotta in una partecipazione straordinaria. In un piacevolissimo pomeriggio autunnale assolato, oltre 300 persone si sono ritrovate indossando le magliette rosa messe a disposizione dal Comune e tanti altri accessori colorati, creando un'onda visibile di solidarietà e consapevolezza. Il gruppo ha percorso la Via verde Ciclopedonale di Via di Ritortoli fino a raggiungere l'atrio dell'Ospedale Santa Maria Annunziata, dove è stato accolto dalle note e dalle esecuzioni musicali della scuola Musicanthea.

Dopo questo momento d'accoglienza, i partecipanti si sono spostati nell'Auditorium dell'ospedale per un incontro divulgativo con la squadra specialistica dell'ospedale, creando un ponte diretto tra la festa comunitaria e la medicina d'iniziativa.

L'impatto pratico di questa giornata è stato immediato e concreto: decine di donne hanno colto l'occasione per prenotare colloqui e visite senologiche gratuite presso la SOS Chirurgia Senologica (diretta dal Dott. Lorenzo Galli), struttura afferente alla SOC Senologia diretta dal Dott. Luis José Sanchez. Un risultato che dimostra come un evento partecipativo possa trasformare l'attenzione emotiva in un'azione reale e tempestiva di tutela della propria salute.

Sia la camminata collettiva che l'inaugurazione della Panchina Rosa hanno evidenziato il valore inestimabile dell'alleanza tra enti pubblici, sistema sanitario e terzo settore. La tutela della salute pubblica non è mai un atto isolato, ma il frutto di una rete coesa capace di connettere risorse, sensibilità e competenze territoriali.

Tra i soggetti che hanno unito le forze per rendere possibili queste iniziative figurano:

Istituzioni e Sanità: Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Firenze, Quartiere, Regione Toscana, Azienda Usl Toscana centro , ISPRO.

, ISPRO. Associazioni del Terzo Settore e Volontariato: Calcit Tavernelle, Calcit Chianti Fiorentino, Calcit Valdarno, associazione Scie, LILT.

La prevenzione e la promozione della salute pubblica non si esauriscono nell'arco di una singola giornata celebrativa o di un evento simbolico, ma richiedono un'attenzione vigile, diffusa e condivisa 365 giorni all'anno. Quando la comunità si fa carico del benessere dei propri cittadini, ogni spazio della città può trasformarsi in un luogo d'ascolto, informazione e prevenzione.