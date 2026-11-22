Nella frenesia della vita quotidiana, suddivisa tra ritmi lavorativi serrati e incombenze familiari, la cura della propria salute rischia troppo spesso di scivolare in fondo alla lista delle priorità. Rimandare un controllo di routine o trascurare un sintomo è un atteggiamento diffuso, ma la prevenzione oncologica richiede continuità e attenzione.

In occasione di Ottobre Rosa 2026, il mese internazionale dedicato alla sensibilizzazione e alla lotta contro il tumore al seno, i territori di Firenze, Bagno a Ripoli ed Empoli si mobilitano per offrire alla cittadinanza un'opportunità concreta e accessibile. Attraverso screening gratuiti, eventi di piazza e momenti di confronto con gli specialisti, la sanità pubblica toscana scende in campo per azzerare le distanze e rimettere la prevenzione al centro della vita di tutti i giorni.

Una delle novità logistiche e sanitarie più rilevanti di questa edizione interessa direttamente la città di Empoli. Mercoledì 28 ottobre 2026, dalle ore 9:00 alle 18:00, in piazza Farinata degli Uberti, farà tappa l'Unità Mobile multiscreening Domus dell'ISPRO (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica), presente sul territorio in stretta sinergia con l'associazione Astro.

L'iniziativa nasce per facilitare al massimo l'accesso ai controlli di routine: i cittadini in possesso dei requisiti anagrafici e di intervallo temporale previsti dai protocolli regionali di screening potranno accedere alle prestazioni direttamente sul posto, senza necessità di alcuna prenotazione preventiva.

Nello specifico, presso il camper della salute saranno erogati gratuitamente:

Mammografia di screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella;

per la diagnosi precoce del tumore della mammella; Screening cervico-vaginale mediante test HPV e Pap Test per la prevenzione del tumore della cervice uterina;

mediante test HPV e Pap Test per la prevenzione del tumore della cervice uterina; Ritiro e riconsegna del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, fondamentale per lo screening del colon retto.

L'abbattimento delle barriere burocratiche e l'azzeramento dei tempi d'attesa rappresentano una strategia di sanità pubblica cruciale per intercettare anche quella quota di popolazione che rinuncia ai controlli a causa di incastri organizzativi o timori personali.

"La diagnosi precoce attraverso gli screening oncologici riduce significativamente la mortalità e aumenta le probabilità di guarigione. È importante sensibilizzare la popolazione. Portare in piazza l’Unità Mobile Domus di Ispro è un modo per avvicinare i cittadini alla prevenzione e superare eventuali diffidenze." dichiara Paolo Scardigli, Presidente dell'Associazione Astro.

Da un punto di vista strettamente clinico, il valore della diagnosi precoce è avvalorato da evidenze epidemiologiche incontrovertibili. Individuare una lesione tumorale al seno nelle sue fasi iniziali (come gli stadi 0 o I) non soltanto permette di ricorrere a trattamenti chirurgici e farmacologici decisamente meno invasivi e meglio tollerati, ma garantisce percentuali di guarigione elevate, riducendo la mortalità fino al 40%.

Nonostante l'impatto di questi numeri, molte donne continuano ad anteporre il benessere della famiglia o gli impegni professionali alla propria salute fisica. Riconoscere il valore dell'autocura non costituisce un atto di egoismo, bensì una forma di responsabilità imprescindibile verso se stesse e i propri cari.

Esprimendo il proprio profondo ringraziamento all'ISPRO per aver portato l'Unità Mobile in città e all'associazione Astro per il costante supporto offerto alle donne sul territorio, l'amministrazione comunale di Empoli ha voluto ribadire l'importanza strategica dell'adesione ai programmi mammografici.

"Siamo sempre di corsa e molto spesso mettiamo avanti le necessità e i bisogni della famiglia ai nostri, ma la salute non va trascurata, per noi, soprattutto, ma anche per chi ci circonda. Vogliamoci bene e partecipiamo gratuitamente agli screening." dichiara Valentina Torrini, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Empoli.

La tutela della salute passa anche attraverso la prevenzione primaria e la promozione di stili di vita sani. In quest'ottica, la giornata di sabato 24 ottobre 2026 vedrà protagonisti il Comune di Bagno a Ripoli e l'Ospedale Santa Maria Annunziata, che con il patrocinio dell'Azienda Usl Toscana centro e di ISPRO promuovono una camminata collettiva aperta a tutta la cittadinanza.

Il programma dell'iniziativa prevede:

Ore 15:00: Ritrovo e partenza dal palazzo comunale di Bagno a Ripoli per una passeggiata lungo la nuova via verde ciclopedonale di via di Ritortoli.

Ritrovo e partenza dal palazzo comunale di Bagno a Ripoli per una passeggiata lungo la nuova via verde ciclopedonale di via di Ritortoli. Consegna kit: A tutti i partecipanti verrà distribuita gratuitamente alla partenza una t-shirt rosa simbolo della manifestazione, con lo slogan "Bagno a Ripoli e Ospedale Santa Maria Annunziata insieme contro il tumore al seno".

A tutti i partecipanti verrà distribuita gratuitamente alla partenza una t-shirt rosa simbolo della manifestazione, con lo slogan "Bagno a Ripoli e Ospedale Santa Maria Annunziata insieme contro il tumore al seno". Ore 16:30: Arrivo previsto presso l'Ospedale Santa Maria Annunziata.

L'iniziativa vedrà la partecipazione attiva delle principali realtà associative del territorio impegnate nel sostegno oncologico e nella ricerca — tra cui Calcit Tavernelle, Calcit Chianti Fiorentino, Calcit Valdarno, Associazione Scie e Lilt — affiancate da una rappresentanza della squadra della Fiorentina femminile.

La presenza delle atlete sottolinea il profondo legame scientifico tra attività fisica e riduzione del rischio oncologico: una regolare pratica motoria, infatti, agisce direttamente sulla modulazione ormonale e sui livelli d'infiammazione sistemica, configurandosi come un vero e proprio presidio terapeutico e preventivo.

Il percorso di cura di una patologia complessa come il tumore al seno non si esaurisce con l'esame clinico o l'intervento chirurgico, ma necessita di una presa in carico olistica della persona.

All'arrivo della camminata presso l'Ospedale OSMA, i cittadini potranno accedere a un incontro divulgativo diretto con le équipe mediche. Saranno presenti la direttrice del presidio ospedaliero Elettra Pellegrino, la direttrice del Dipartimento oncologico dell'Azienda Usl Toscana centro Silvia Scoccianti, i professionisti della senologia clinica di ISPRO, della Direzione infermieristica e dei vari reparti specialistici. L'evento permetterà di consultare liberamente esperti in:

Senologia e chirurgia senologica;

Oncologia medica, radioterapia e diagnostica (per immagini e patologica);

Nutrizione clinica e genetica medica;

Psico-oncologia e riabilitazione fisioterapica.

L'offerta di prevenzione e supporto si estende inoltre per tutto l'autunno con ulteriori opportunità sul territorio:

Tariffe agevolate per mammografie: Per l'intero mese di ottobre, presso il Poliambulatorio Ecomedica in via Cherubini ad Empoli, saranno attive tariffe agevolate per gli esami diagnostici mammografici.

Per l'intero mese di ottobre, presso il Poliambulatorio Ecomedica in via Cherubini ad Empoli, saranno attive tariffe agevolate per gli esami diagnostici mammografici. Il percorso integrato del 22 novembre: Come ideale prosecuzione dell'impegno oltre il mese di Ottobre Rosa, si terrà un'iniziativa speciale organizzata da Feeling Nova in collaborazione con Astro e CNA. Una giornata interamente dedicata alle donne, incentrata sulla rinascita emotiva, sul benessere e sul movimento consapevole, con workshop creativi, consulenze d'immagine e servizi fotografici professionali.

Questa continuità assistenziale dimostra come l'alleanza tra medicina d'eccellenza, associazionismo e supporto psicologico rappresenti la strada maestra per accompagnare le donne in ogni fase del percorso di guarigione e ritorno alla vita.

A richiamo visivo dell'importanza della prevenzione, durante tutto il mese di ottobre i principali monumenti ed edifici simbolo dei Comuni dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno vengono illuminati di rosa — tra cui la suggestiva Statua Alata di piazza della Vittoria ad Empoli —, componendo un'ideale rete illuminata di vicinanza a tutte le donne.

Nei comuni del Mugello la campagna di screening mammografico promossa dall’Azienda Usl Toscana centro si conclude a Dicomano il 25 ottobre, in piazza della Repubblica, mentre il 26 ottobre il mammografo mobile arriverà a Firenzuola, in via Montessori 3, dove resterà fino al 10 novembre. Il calendario proseguirà a Borgo San Lorenzo, in piazzale Lavacchini 1, dal 26 ottobre 2026 fino a febbraio 2027; a Palazzuolo sul Senio, in via Pagani, dal 12 al 16 novembre; e a Marradi, in via Baccarini, dal 18 al 30 novembre.

L’accesso avviene tramite lettera d’invito inviata al domicilio dalla segreteria screening di Ispro. Le donne tra i 45 e i 49 anni vengono invitate ogni anno, mentre per la fascia 50-74 anni l’invito è previsto ogni due anni.

Chi rientra nelle fasce d’età indicate e non ha ricevuto la lettera può contattare la segreteria screening al numero 055 545454, selezionando il tasto 4 per il percorso screening e il tasto 1 per l’ambito Fiorentino Ispro. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.30 e il sabato dalle 7.45 alle 12.30. È possibile scrivere anche a infoscreening@ispro.toscana.it.

I camper di screening in piazza, le passeggiate della salute, le tariffe agevolate e i consulti gratuiti con i team ospedalieri sono strumenti concreti, operativi e vicini a te. Quanto tempo è passato dalla tua ultima mammografia o dal tuo ultimo controllo di routine? Non rimandare a domani: cogli queste occasioni sul territorio e fai oggi il primo passo per la tua salute.