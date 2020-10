Firenze, cercasi complesso immobiliare da 150 posti letto per la Polizia

La Prefettura intende acquisire in locazione temporanea un complesso immobiliare da destinare ad alloggi collettivi per il personale in forza al Reparto Mobile

La Prefettura di Firenze, nel quadro delle operazioni di ricollocazione degli uffici della Polizia di Stato in Firenze, intende acquisire in locazione temporanea un complesso immobiliare da destinare ad alloggi collettivi per il personale in forza al Reparto Mobile, idoneo ad ospitare n. 150 posti letto (circa mq. 2.950), corredato di un'area recintata di circa mq. 400 necessaria per la sosta dei mezzi in dotazione al Reparto.