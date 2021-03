La Polizia arresta un pusher sorpreso a spacciare Shaboo in viale Belfiore

Anche a Pisa arrestati due spacciatori di stupefacenti

Ieri mattina, con l’accusa di spaccio di sostanza stupefacente, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino filippino di 36 anni. L’uomo, già noto alle Forze di Polizia, è stato sorpreso in viale Belfiore mentre consegnava una dose di Shaboo ad un suo connazionale in cambio di denaro. Lo spacciatore, finito subito in manette, aveva in tasca altre 3 dosi della pericolosa droga sintetica, mentre nella sua abitazione gli agenti del Commissariato di Rifredi, che hanno proceduto all’arresto, hanno rinvenuto un bilancino di precisione, oltre a materiale da taglio e per il confezionamento dello stupefacente.

I Carabinieri Stazione di Pisa hanno tratto in arresto un 31enne ed un 24enne per detenzione di stupefacenti. I militari hanno sorpreso entrambi in possesso di metanfetamina, il primo con 4 involucri per un peso complessivo di quasi 4 grammi, il secondo con quasi un grammo e mezzo. Le perquisizioni, estese alle rispettive abitazioni, hanno altresì consentito il rinvenimento a carico del primo di una bilancia di precisione ed a carico del secondo di materiale per il confezionamento della sostanza. Arrestati, saranno giudicati con rito direttissimo.