La Pistoiese compie 100 anni: premio in Regione

Ph Alex Zani

La proposta della consigliera Fratoni ha avuto unanime accoglimento

Firenze - Nell’ultimo Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a seguito di una specifica richiesta avanzata da Federica Fratoni (Pd), è stato approvato il conferimento della “Targa del Consiglio regionale” all’Us Pistoiese 1921 in occasione della importantissima ricorrenza del proprio centenario.



“Non è senza significato che la proposta della consigliera Fratoni ha avuto unanime accoglimento – spiega il presidente dell’Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo - , perché dimostra la comune volontà di perseguire quella strada che ho indicato al momento della mia elezione a presidente: fare sempre più del Consiglio regionale la casa di tutti i toscani. In questo senso, la ‘Targa del Consiglio’ a una associazione sportiva così longeva e carica di storia non è solo il giusto premio a chi taglia il traguardo del secolo di vita, ma anche il riconoscimento a chi ha saputo in questi anni diffondere e tramandare i valori dello sport”.



“Ringrazio il presidente Mazzeo per aver immediatamente preso a cuore questa mia richiesta – ha affermato la consigliera Fratoni. – Penso si tratti di un riconoscimento opportuno e giusto in un anno particolare, visto che non è da tutti arrivare al traguardo del secolo di vita per una società sportiva. La Pistoiese rappresenta un simbolo della nostra città, conosciuta in tutta Italia anche per la particolarità di scendere in campo con la maglia arancione, che ci viene persino invidiata da più parti”. Fratoni ha spiegato che si tratta di “un conferimento che certifica anche il grande lavoro che, quotidianamente, viene svolto dalla società sportiva, così come è altrettanto importante e lodevole l’attenzione che viene data al settore giovanile e alla necessità di far divertire tanti bambini e ragazzi di tutta la provincia. Cento anni di attività – continua - resi possibili dall’impegno, dalla dedizione e dalle risorse economiche che, nel corso del tempo, sono state messe in campo dai vari presidenti che si sono avvicendati alla guida della società, raggiungendo traguardi importanti come svariati campionati di Serie B e l’apice della promozione in Serie A con Marcello Melani al quale, oggi, è intitolato lo stadio”.



La consegna della targa all’Us Pistoiese 1921 avverrà a Firenze, con una apposita cerimonia, nella sede del Consiglio regionale, in una data ancora da definire.