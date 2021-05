La Pietra del Cabreo, relais charme di Ambrogio Folonari Tenute

ph Angelo Trani

Sulle colline intorno a Greve in Chianti, tra le vigne dove si produce il Cabreo, nasce un nuovo relais di charme della Ambrogio Folonari Tenute: è La Pietra del Cabreo. Pronto ad accogliere chi desidera immergersi nella campagna toscana e a vivere le più autentiche tradizioni di questi territori, il nuovo resort sarà inaugurato ufficialmente il prossimo 14 maggio.

L’antico insediamento rurale è stato riportato a nuova vita mantenendo intatta la continuità con il territorio circostante. Con le sue 11 camere e suite, curate in ogni dettaglio e arricchite da opere e decorazioni uniche e selezionate con gusto, la Pietra del Cabreo esprime una genuina “toscanità” fatta di sobria eleganza.

Per la sua realizzazione sono state impiegate le migliori maestranze locali a KM 0, eredi della grande tradizione fiorentina delle arti e dei mestieri e partner storici della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute. Sono stati inoltre utilizzati materiali di eccellenza, nel rispetto delle metodologie costruttive originali. Grazie a questo connubio tra artigiani e materiali si è dato vita ad un autentico “buen retiro” di selvaggia bellezza.

Il Relais, unico nel suo genere, è stato arredato scegliendo con cura manufatti che dessero continuità e modernità a una tradizione forte e antica: tessuti raffinati, lino naturale che si sposa con il verde della campagna, stoffe e divani dai colori caldi, il cotto dell’Impruneta nei pavimenti, il legno di rovere, il ferro battuto, i quadri riscoperti nei mercati d’antiquariato, i piani di marmo. Tutto per rendere questo luogo magico, elegante e sobrio, ma al tempo stesso capace di sprigionare una forte energia.

Gli esterni della Pietra del Cabreo permettono allo sguardo di spaziare fino a Firenze. Sono perfettamente integrati nel paesaggio e godono di ampi spazi comuni e di una splendida piscina immersa nelle vigne con vista mozzafiato. Ad abbellire i giardini ci sono imponenti alberi autoctoni - dagli aceri campestri, ai cipressi, al frassino - e un magnifico roseto con fiori e piante che riprendono i toni caldi degli interni regalando scorci sui panorami toscani.

Alla Pietra del Cabreo, oltre al ricchissimo buffet della prima colazione è possibile cenare sulla splendida terrazza gustando i piatti della tradizione toscana rivisitati in chiave moderna. Gli ospiti hanno anche a disposizione un bellissimo campo da tennis privato immerso nella campagna.

I Relais del Cabreo, la Pietra e il Borgo, rendono omaggio ai vini Supertuscan delle Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari che nascono da queste colline, La Pietra Chardonnay Toscana IGT e Cabreo il Borgo Toscana IGT, e creano un legame indissolubile tra produzione vitivinicola e ospitalità.

Due luoghi unici, con strutture interamente in pietra, tanto simili quanto differenti, in cui vivere la storia e l’incanto della Toscana e scoprire il meglio dei suoi areali di produzione vitivinicola sorseggiando le migliori etichette delle Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari.

Il Borgo del Cabreo Relais di Charme, poco distante e anch’esso circondato dalle Tenute del Cabreo è già conosciuto e apprezzato dalla clientela internazionale.Ha 11 confortevoli camere e suite e tra pochi giorni darà il via alla sua quinta stagione, affiancato dalla “sorella” Pietra del Cabreo che dal 14 maggio svelerà la sua esuberante bellezza.

Il legame fra ospitalità e attività vitivinicola è un importante elemento di continuità dei Relais del Cabreo, sia perché entrambe le strutture sono circondate da vigneti, sia per la possibilità offerta agli ospiti di effettuare interessanti percorsi di degustazione personalizzati presso la Cantina Storica della Tenuta di Nozzole.Oltre alle degustazioni, entrambi i Relais del Cabreo sono un punto di partenza ideale per passeggiate a piedi, gite in bici o in macchina alla scoperta della natura e della cultura toscane.

Luoghi rinomati in tutto il mondo come Greve in Chianti, Montefioralle le numerose Pievi romaniche sparse nelle campagne, la bellissima Badia di Passignano, Radda in Chianti e la famosa San Gimignano sono facilmente raggiungibili con escursioni giornaliere.Lo staff dei due Relais del Cabreo è inoltre a disposizione per suggerire altre attività per rendere la propria vacanza ancora più bella, come visite guidate, voli in mongolfiera, caccia al tartufo, corsi di cucina o di pittura. Non mancheranno poi i consigli sulla scelta dei migliori ristoranti nei dintorni.