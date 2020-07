Serie A: la partita chiave del nostro campionato

U.S. Lecce: intervista a Liverani vigilia Lecce - Fiorentina

Decisiva a Lecce la 17^ giornata di ritorno, come lo fu quella di andata a Firenze

La gara Lecce-Fiorentina, 14^ giornata del girone di ritorno del Campionato Serie A TIM, è in programma mercoledì 15 luglio 2020 alle ore 21:45. La partita sarà diretta dal sig. Marco Guida della sez. di Torre Annunziata.

"Domani ci aspetta una gara dalle mille difficoltà - ha detto mister Liverani prima della seduta di rifinitura al Via del Mare -. Per noi la gara più importante è sempre la prima che dobbiamo affrontare, senza pensare al futuro".

La partita d'andata, giocata all'Artemio Franchi di Firenze il 30 novembre 2019, vide la vittoria del Lecce per 1-0, gol di La Mantia al 49'. Fu quella la terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Montella (dopo quelle con Cagliari e Verona), prima della quarta a Torino contro i granata. Determinante proprio in quel Fiorentina-Lecce il grave infortunio che Franck Ribery subì, alla fine del primo tempo, e che lo ha tenuto fuori squadra fino alla ripresa del campionato, condizionando fortemente il prosieguo della stagione viola.