La palleggiatrice Chidera Blessing Eze a Scandicci

La Savino Del Bene Volley è lieta di annunciare l'arrivo di Chidera Blessing Eze, palleggiatrice che nella prossima stagione entrerà a far parte del roster a disposizione di coach Marco Gaspari.L'atleta classe 2003 approda a Scandicci dopo l'esperienza maturata con la maglia del Volley Bergamo 1991, società con la quale ha disputato il campionato di Serie A1 nella stagione 2025-2026.Nel corso dell'ultima annata Eze è scesa in campo in 29 gare di campionato, realizzando 94 punti complessivi, 19 muri vincenti e 24 ace.

La palleggiatrice ha inoltre preso parte alla Coppa Italia, collezionando una presenza e mettendo a referto 5 punti, con 1 muro vincente e 1 ace.Chidera Blessing Eze ha così commentato il suo arrivo in Toscana:“Ho sempre avuto delle bellissime sensazioni sulla Savino Del Bene Volley, tutti mi hanno parlato molto bene del club e del posto, quindi sono molto emozionata di arrivare in questa squadra, spero di vivere un bell'anno. Arrivare a Scandicci rappresenta un grande passo in avanti nella mia carriera.

Ovviamente non sarà semplice, però sono davvero molto fiduciosa perché sin da subito ho notato una grandissima organizzazione e la presenza di tante persone pronte ad aiutarmi, quindi mi sento sicura di questa scelta.”LA CARRIERA DI CHIDERA BLESSING EZENata a Lagos (Nigeria) il 2 settembre 2003, Chidera Blessing Eze è una palleggiatrice nigeriana naturalizzata italiana. Eze ha mosso i primi passi nel volley italiano con la Pool Piave, formazione con la quale ha disputato il campionato di Serie B1.Terminata nel 2020 l'esperienza con la società di San Donà di Piave, nella stagione 2021-2022 è approdata in Serie A2 con il Vicenza, facendo il proprio esordio nella seconda categoria nazionale.Lasciato il Veneto, Eze si è trasferita a Talmassons nell'annata 2022-2023 e con il club friulano ha proseguito il proprio percorso di maturazione.Nell'estate del 2023 è stata convocata dalla nazionale italiana Under21, con la quale ha conquistato la medaglia d'argento al Campionato Mondiale di categoria.L'annata 2023-2024 ha segnato un altro importante passo avanti nella carriera di Eze, con la palleggiatrice che ha conquistato con Talmassons una storica promozione in Serie A1.Nell'estate 2024 ha vestito la maglia della nazionale Under22, vincendo la medaglia d'oro al Campionato Europeo e ottenendo inoltre il riconoscimento individuale come miglior palleggiatrice della manifestazione.Nella stagione 2024-2025 Eze è rimasta a Talmassons, facendo così il suo debutto nella massima serie italiana.Le prestazioni offerte nelle competizioni giovanili e nei campionati nazionali le sono valse, nel 2025, le prime convocazioni nella nazionale maggiore.

Con la selezione azzurra, Eze ha poi conquistato la medaglia d'oro ai XXXII Giochi Mondiali UniversitariDopo l'esperienza maturata con il Talmassons, nella stagione 2025-2026 Eze è approdata al Volley Bergamo 1991, società con la quale ha continuato il proprio percorso di crescita in Serie A1.Nell'annata sportiva 2026-2027 Chidera Blessing Eze entra a far parte del roster della Savino Del Bene Volley di coach Marco Gaspari.