La nuova Multiutility Toscana sarà quotata in Borsa

Nasce la nuova Multiutility Toscana. Sarà quotata in Borsa

Con la firma dell'atto di fusione per incorporazione al Palazzo dei Congressi di Firenze, davanti al notaio Giovanni Cerbioni, è nata ufficialmente la nuova multiutility toscana, che va ad incorporare Alia Servizi Ambientali, Publiservizi, Consiag ed Acqua Toscana. La nuova struttura societaria è costituita dai Comuni di Firenze (37,1%), Prato (18,1%), Pistoia (5,54%), Empoli (3,4%) e da altri Comuni toscani (35,9%). Nel primo nucleo di aggregazione, la nuova società deterrà il 39,6% delle quote di Estra, il 57,6% di Publiacqua, il 19,3% di Acque Spa ed il 31% di Toscana Energia. L'obiettivo è quello di consolidare un settore industriale strategico andando a colmare il ritardo rispetto ai processi di fusione già realizzati in altre regioni del nord e del centro Italia.

La nuova Multiutility Toscana sarà quotata in Borsa, probabilmente nel giro di un anno.

video Florence Tv Città Metropolitana di Firenze