La campagna AW LAB: un'esclusiva FILA donna

La brand campaign ha coinvolto alcuni dei tantissimi giovani che hanno partecipato al contest musicale AW LAB IS ME. La nuova immagine racconta i volti di una selezione degli artisti più cool che hanno voluto testare il proprio talento grazie a questo speciale contest. In concomitanza, AW LAB presenta in store l'esclusiva sneaker donna firmata Fila, il modello iconico degli anni '90, la Disruptor, con dettagli in patch removibili (in esclusiva da € 120,00)

AW LAB IS ME Music Edition è l’esclusivo contest che ha permesso a tanti giovani di misurarsi col proprio talento e di essere giudicati da una giuria composta da professionisti del valore assoluto come Jake La Furia e Big Fish. Il contest, giunto alla parte conclusiva, decreterà un vincitore che potrà incidere il proprio singolo e produrre un videoclip originale. In attesa della finalissima, che avverrà a Milano il prossimo giugno, AW LAB ha dedicato a tutti coloro che hanno partecipato al contest la sua nuova brand campaign. Una partecipazione record che ha visto l’iscrizione di più di 2.200 giovani artisti, e l’upload di più di 2.000 video e oltre 500 performance live negli store del brand. La nuova immagine di AW LAB racconta i volti di alcuni di loro, una selezione dei giovani artisti più cool che hanno voluto testare il proprio talento grazie a questo speciale contest che, ancora una volta, dimostra la volontà di AW LAB di interloquire e dare spazio ad una generazione estremamente appassionata al mondo della musica ed alla creatività. Le immagini verranno utilizzate negli store AW LAB italiani ed internazionali e sulla comunicazione globale web e digital. AW LAB AW LAB è il global retailer di riferimento per lo sport-style. Il network ha una rete che supera i 220 store tra diretti e franchising, siti nelle aree commerciali nevralgiche delle principali città europee e asiatiche. AW LAB, un vero e proprio laboratorio di tendenze dove concepire lo “urban sport style”, propone una vasta collezione di sneaker dei brand sportivi internazionali più famosi e un vasto assortimento di modelli esclusivi realizzati in collaborazione con loro. La proposta si completa con una collezione di abbigliamento e accessori dei maggiori brand sportswear.