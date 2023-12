La morte della presidente di Auser Toscana Simonetta Bessi

E' morta Simonetta Bessi presidente regionale dell'Auser Toscana. Era stata eletta alla guida dell'Auser Toscana nel marzo 2017 e confermata al congresso regionale del 2021

Era nata a Firenze il 5 maggio 1946, era vedova e non aveva figli. Per oltre 3 anni è stata dirigente sindacale nella Cgil, nello Spi Cgil e poi cinque anni fa è stata eletta presidente regionale Auser.

Ha guidato l'Auser con cuore, passione e grande competenza. La sua morte lascia un grande vuoto. La presidenza e tutta la rete associativa esprime il cordoglio più profondo e si stringe in un abbraccio a tutte le persone che l'hanno conosciuta, amata e apprezzata.

Domani 9 dicembre alle 12 si terrà una breve commemorazione alle Cappelle del Commiato di Careggi a Firenze.

“Un punto di riferimento per Firenze e la Toscana per il suo grande impegno e la sua immensa passione al fianco dei lavoratori e delle persone fragili. Tanti sono stati i momenti di incontro e confronto, sempre costruttivo, stimolante e appassionato. La scomparsa di Simonetta Bessi lascia un vuoto nel mondo del volontariato e in città: a nome mio personale e della città esprimo la vicinanza ai familiari, all’associazione e a tutte le persone che hanno avuto il privilegio di lavorare con lei. Ci mancherà”. Così l’assessora al Welfare Sara Funaro in merito alla scomparsa della presidente regionale dell'Auser Toscana Simonetta Bessi.