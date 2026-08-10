Cultura

La Luna piena del Cervo accende il cielo di magia

Serata perfetta per una passeggiata tra le bellezze di Firenze

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
29 Luglio 2026 10:05
La Luna piena del Cervo accende il cielo di magia

FIRENZE – Stasera il cielo sopra Firenze si tinge d’argento. È la notte della Luna piena del Cervo, la Buck Moon di luglio, che raggiunge la sua massima pienezza e regala uno spettacolo che vale una passeggiata.

Il nome arriva dalle antiche tradizioni dei nativi americani: a luglio i cervi maschi iniziano a far crescere le nuove corna, ricoperte di simil velluto. Da qui il nome poetico di questa luna estiva, una delle più luminose e alte dell’anno.

E quale luogo migliore di Firenze per ammirarla? Con il Duomo e Palazzo Vecchio che fanno da silhouette, l’Arno che riflette il disco chiaro e Piazzale Michelangelo che diventa una terrazza naturale sulla città, la Luna del Cervo regala immagini da cartolina. 

Basta alzare gli occhi: intorno alle 20:45 sorgerà da est e resterà alta tutta la notte, fino al tramonto di domani mattina verso le 6:10.

Un appuntamento che invita a rallentare. Una cena in terrazza, un giro lungo i Lungarni, una foto dalla collina di Fiesole. La luna piena di luglio ha sempre qualcosa di solenne e allo stesso tempo familiare, e stasera a Firenze torna a ricordarcelo.

Per chi ama seguire il ritmo del cielo, ecco il calendario con i nomi tradizionali delle 12 lune piene del 2026:

Gennaio: Luna del Lupo

Febbraio: Luna delle Nevi

Marzo: Luna dei Vermi

Aprile: Luna Rosa

Maggio: Luna dei Fiori

Giugno: Luna delle Fragole

Luglio: Luna del Cervo

Agosto: Luna dello Storione, il 28 agosto

Settembre: Luna del Raccolto

Ottobre: Luna del Cacciatore

Novembre: Luna del Castoro

Dicembre: Luna Fredda o delle Notti lunghe.

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