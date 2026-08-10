La Luna piena del Cervo accende il cielo di magia

FIRENZE – Stasera il cielo sopra Firenze si tinge d’argento. È la notte della Luna piena del Cervo, la Buck Moon di luglio, che raggiunge la sua massima pienezza e regala uno spettacolo che vale una passeggiata.
Il nome arriva dalle antiche tradizioni dei nativi americani: a luglio i cervi maschi iniziano a far crescere le nuove corna, ricoperte di simil velluto. Da qui il nome poetico di questa luna estiva, una delle più luminose e alte dell’anno.
E quale luogo migliore di Firenze per ammirarla? Con il Duomo e Palazzo Vecchio che fanno da silhouette, l’Arno che riflette il disco chiaro e Piazzale Michelangelo che diventa una terrazza naturale sulla città, la Luna del Cervo regala immagini da cartolina.
Basta alzare gli occhi: intorno alle 20:45 sorgerà da est e resterà alta tutta la notte, fino al tramonto di domani mattina verso le 6:10.
Un appuntamento che invita a rallentare. Una cena in terrazza, un giro lungo i Lungarni, una foto dalla collina di Fiesole. La luna piena di luglio ha sempre qualcosa di solenne e allo stesso tempo familiare, e stasera a Firenze torna a ricordarcelo.
Per chi ama seguire il ritmo del cielo, ecco il calendario con i nomi tradizionali delle 12 lune piene del 2026:
Gennaio: Luna del Lupo
Febbraio: Luna delle Nevi
Marzo: Luna dei Vermi
Aprile: Luna Rosa
Maggio: Luna dei Fiori
Giugno: Luna delle Fragole
Luglio: Luna del Cervo
Agosto: Luna dello Storione, il 28 agosto
Settembre: Luna del Raccolto
Ottobre: Luna del Cacciatore
Novembre: Luna del Castoro
Dicembre: Luna Fredda o delle Notti lunghe.