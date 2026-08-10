La Luna piena del Cervo accende il cielo di magia

FIRENZE – Stasera il cielo sopra Firenze si tinge d’argento. È la notte della Luna piena del Cervo, la Buck Moon di luglio, che raggiunge la sua massima pienezza e regala uno spettacolo che vale una passeggiata.

Il nome arriva dalle antiche tradizioni dei nativi americani: a luglio i cervi maschi iniziano a far crescere le nuove corna, ricoperte di simil velluto. Da qui il nome poetico di questa luna estiva, una delle più luminose e alte dell’anno.

E quale luogo migliore di Firenze per ammirarla? Con il Duomo e Palazzo Vecchio che fanno da silhouette, l’Arno che riflette il disco chiaro e Piazzale Michelangelo che diventa una terrazza naturale sulla città, la Luna del Cervo regala immagini da cartolina.

Basta alzare gli occhi: intorno alle 20:45 sorgerà da est e resterà alta tutta la notte, fino al tramonto di domani mattina verso le 6:10.

Un appuntamento che invita a rallentare. Una cena in terrazza, un giro lungo i Lungarni, una foto dalla collina di Fiesole. La luna piena di luglio ha sempre qualcosa di solenne e allo stesso tempo familiare, e stasera a Firenze torna a ricordarcelo.

Per chi ama seguire il ritmo del cielo, ecco il calendario con i nomi tradizionali delle 12 lune piene del 2026:

Gennaio: Luna del Lupo

Febbraio: Luna delle Nevi

Marzo: Luna dei Vermi

Aprile: Luna Rosa

Maggio: Luna dei Fiori

Giugno: Luna delle Fragole

Luglio: Luna del Cervo

Agosto: Luna dello Storione, il 28 agosto

Settembre: Luna del Raccolto

Ottobre: Luna del Cacciatore

Novembre: Luna del Castoro

Dicembre: Luna Fredda o delle Notti lunghe.