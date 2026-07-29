Emma Gabellini, 17 anni, Miss Parco La Ragnaia 2026

Una giovanissima alla ribalta di Miss Toscana. Emma Gabellini, 17 anni, di Firenze, ha vinto la selezione di Calenzano aggiudicandosi la fascia di Miss Parco La Ragnaia 2026.

Emma è studentessa, appassionata di danza, sport e viaggi. Ha i capelli biondo scuro, occhi verdi, è alta 1,70 ed è del segno zodiacale dell’Acquario.

Il concorso di Miss Toscana è tornato al ristorante Parco La Ragnaia, come accade puntualmente da dieci anni, in un appuntamento che è diventato ormai tradizionale e che prevede una cena-spettacolo molto apprezzata dal pubblico.

Al secondo posto si è piazzata un’altra ragazza fiorentina, Marta Creta, 20 anni, di Leccio, frazione di Reggello.

Terza posizione finale per Cristina Montis, 19 anni, di San Giuliano Terme (Pisa).

La classifica è completata dal quarto posto di Myriam Anna Gioia, 17 anni, di Prato, che ha preceduto Giulia Baldini, 24 anni, di Firenze, e Anna Tattarini, 17 anni, di Firenze.

Un caloroso grazie, da parte di Alessio Stefanelli e Giovanni Rastrelli dell’agenzia Syriostar, va agli sponsor locali che hanno permesso la realizzazione dell’appuntamento.

La giuria che ha decretato il verdetto era composta dal presidente Antonio Vannuccini, dal segretario Gino Margheri e dai giurati Mauro Marinai, Marinella Fossi, Maria Facchini, Enrico Savelli.