La lingua italiana, dalla Crusca al web

Venerdì sera 15 novembre a Pescia un interessante incontro

Accademia della Crusca e Banca di Pescia e Cascina organizzano per venerdì 15 novembre alle ore 21 nella sala conferenze della banca in via Alberghi 28, un incontro “L’italiano, dalla Crusca al Web” per scoprire le novità linguistiche dell’italiano digitale.

Così come esistono delle tendenze nella moda e nell’arte, anche la nostra lingua italiana si modifica ed evolve ogni giorno, soprattutto in questa era digitale.

L’Accademia della Crusca (spesso anche solo la Crusca) è un’istituzione italiana che raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e filologia della lingua italiana. Rappresenta una delle più prestigiose istituzioni linguistiche d’Italia e del mondo.