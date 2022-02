La Lazio passa al Franchi

Comincia male il dopo Vlahovic per i viola. Doveva essere l'avvio di un nuovo capitolo della stagione, ma è cominciato male per il punteggio, che forse penalizza troppo la Fiorentina, ma soprattutto è cominciato male per il gioco sbilanciato e molto vulnerabile nella fase difensiva. La squadra di Italiano ha abitualmente un brillante gioco offensivo che la espone quando viene meno la precisione in difesa, alle ripartenze degli avversari. Con la Lazio dopo un primo tempo equilibrato, i viola hanno sofferto nella ripresa le imbucate e i contropiede laziali e si sono squagliati.

Una Fiorentina particolarmente nervosa che è sembrata soffrire psicologicamente della partenza di Vlahovic. Positiva la prova di Cabral che ha avuto pochi palloni giocabili e che necessita di un po' di tempo per amalgamarsi al gioco della squadra. Male la difesa e il centrocampo. Una serataccia per i viola che, siamo certi ritroveranno presto, quel gioco che l'ha sinora caratterizzata come una delle rivelazioni di questo campionato.

La cronaca ci dice di una Fiorentina subito aggressiva. I viola attaccano, la Lazio mira a difendersi. All'ottavo minuto una buona incursione di Biraghi da sinistra trova preparata la difesa laziale. All'undicesimo buon assist di Callejon da destra per Sottil che la rimette in mezzo, dove Cabral si esibisce nella prima, e non fortunata, rovesciata in viola. Al 19′ i viola vicinissimi al gol: Sottil scende sulla sinistra e serve Biraghi che la mette in mezzo dove Cabral arriva bene di testa ma la sua conclusione è deviata da Strakosha. E' sempre la Fiorentina a fare la partita. Al 25′ Bonaventura ha un buon pallone appena dentro l’area, ma la sua conclusione finisce fuori. Dopo pochi istanti ci prova Torreira ma il tiro è alto sulla traversa.

Dopo la mezzora prende campo la Lazio. i viola perdono palla a centrocampo e subiscono un contropiede laziale conclusa da Immobile, che impegna Terracciano. La Lazio comincia a mettere in difficoltà i viola con ripartenze veloci. Al 45' Terracciano devia un cross di Immobile, poi mostra grande reattività respingendo anche il successivo tiro di Pedro. Il primo tempo, anche grazie a Terracciano, si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa, la prima a farsi pericolosa è la Fiorentina. Bonaventura serve Torreira al limite, ma il centrocampista non ha il colpo vincente e Strakosha para agevolmente. Al sesto minuto vantaggio laziale. Imbucata perfetta di Zaccagni per Milinkovic Savic in area che davanti a Terracciano, tocca di piatto destro e mette in rete. Italiano inserisce Gonzalez e Castrovilli.La Fiorentina prova a tornare in partita. Al sedicesimo Sottil crossa in area per Cabral ma il brasiliano manca di un soffio il colpo di testa.

Al 19' Castrovilli si scontra in area con Luiz Felipe in area. Orsato prima da il rigore, poi al Var cambia idea. La Fiorentina non riesce a creare molto e al 25' subisce il raddoppio della Lazio. Immobile sul rinvio di Strakosha si libera agevolmente di Nastasic e infila Terracciano. I viola sono in difficoltà e subiscono le veloci ripartenze .della Lazio che al 34' dilaga in contropiede su una Fiorentina ancora una volta sbilanciata. Zaccagni indovina un ottimo passaggio per Immobile che, saltato Terracciano, infila il terzo gol-L’ultimo tocco è però di Biraghi.

E' un autorete che sancisce la disfatta viola che si conclude con l’espulsione di Torreira, per proteste. Una serata davvero storta sottolineata dai fischi dei tifosi. .Ci auguriamo che Italiano sia capace di rivitalizzare la squadra in vista del prossimo impegno giovedì in Coppa Italia a Bergamo.

Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport dopo la partita:

“Credo che questa non è una partita da 0-3 per come avevamo giocato nel primo tempo e per com’eravamo partiti nel secondo. Loro passano in vantaggio e tu commetti ingenuità clamorose come sul secondo, poi è dura recuperarla, ma ci può stare. Loro hanno avuto quindici giorni di preparazione diversa rispetto a noi e oggi si è vista. Ripartiamo, merito alla Lazio che è una squadra forte, ma per me non è una partita da 0-3”. E a proposito degli errori difensivi:

“In occasione del primo gol, ha affermato Italiano, il loro portiere calcia quasi dalla linea di porta e per puro caso s’innesca uno sviluppo in cui prendi gol. In quell’occasione dovremmo riuscire a recuperare palla, ma ci può stare. Dobbiamo lavorare per inserire i nuovi arrivi, che sono ragazzi di qualità, ma hanno bisogno di tempo. Per me quello di oggi è stato un ottimo primo tempo. Dovevamo evitare questi tre gol. Bisogna anche avere attenzione nel difendere e nel concedere il meno possibile. Il primo gol non è difficile da leggere, ma alle volte appena concediamo qualcosa, puntualmente veniamo castigati. Nel primo tempo abbiamo avuto situazioni entrambi. Ci lavoreremo su questi gol subiti”.

Fiorentina - Lazio 0-3

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura (31' st Ikoné), Torreira, Duncan (13' st Castrovilli); Callejon (13' st Gonzalez), Cabral (31' st Piatek), Sottil (43' st Amrabat). Allenatore: Italiano

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Lazzari (23' st Hysaj), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro (13' st Cataldi), Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Orsato di Schio

Reti: 6' st Milinkovic-Savic; 25' st Immobile, 34' st Biraghi (autogol)

Note: espulso Torreira; ammoniti Leiva, Pedro, Torreira, Lazzari, Strakosha, Patric