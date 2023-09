Estate Fiorentina 2023, bilancio ok: ora 200 eventi autunnali

Mai così tanti eventi e risorse in campo per l’Estate fiorentina, che ora lascia il posto all’Autunno fiorentino, la rassegna promossa per i mesi autunnali dal Comune di Firenze per portare la musica dove non arriva: mense Caritas, Rsa, centri per disabili, centri giovani, ludoteche e tanto altro.

I numeri dell’Estate fiorentina 2023, presentati oggi dalla vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini, registrano un boom di eventi, sfondando il tetto dei 1500 appuntamenti in tutti i luoghi della città, con un investimento di 1,9 milioni di euro, massimo storico dal lancio della rassegna nel 2015. Un progetto finanziato per oltre un milione di euro attraverso fondi Pon Metro e per la restante parte con risorse del Comune di Firenze e la sponsorizzazione di 100mila euro da parte di Toscana Energia. Un ‘tesoretto’ che ha attivato risorse private per un totale di circa 2,5 milioni di euro impegnati in attività culturali in tutti i quartieri.

L’Estate Fiorentina 2023, dal centro alle periferie, ha visto coinvolte 148 associazioni che hanno dato vita a 1500 eventi diffusi, 15 festival e sei eventi speciali con appuntamenti diffusi in tutti i quartieri, oltre alla programmazione nei 12 spazi estivi per portare la cultura in tutti i luoghi della città. Un intervento capillare, grazie anche a un’attività di comunicazione realizzata sia sui mezzi tradizionali (impianti sui viali di circonvallazione, poster 6x3, manifesti 70x100 in area Unesco, stampa, radio e sale cinematografiche) che su quelli digitali con mezzo milione di visualizzazioni social, maxi schermi in varie zone della città, sistema di digital signage.

E da fine settembre, senza soluzione di continuità, scattano gli eventi dell’Autunno fiorentino: fino a dicembre, altri tre mesi di eventi dal vivo con oltre 200 appuntamenti tra spettacoli, concerti, performance, laboratori culturali in tutte le aree meno centrali della città. L’Autunno fiorentino torna così ad animare gli spazi pubblici e non solo attraverso il sostegno a 13 progetti per la ripresa della cultura e dello spettacolo dal vivo finanziati per circa 600mila euro dal ministero della Cultura nell'ambito del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

“Un’Estate fiorentina quanto mai capillare - ha detto la vicesindaca Bettini -, che ha saputo valorizzare un’offerta multidisciplinare coinvolgendo tutti i luoghi della città: dalle biblioteche alle piazze, a tanti spazi che erano chiusi da anni e sono stati riaperti e rivitalizzati. Questa è la visione che abbiamo portato avanti con l’Estate fiorentina 2023 e che stiamo oggi rilanciando anche con l’Autunno fiorentino, che porterà la musica dove la musica di solito non riesce ad arrivare per tante barriere fisiche e culturali. Tra gli oltre 200 eventi della rassegna autunnale saranno tanti gli appuntamenti che andranno infatti ad animare luoghi particolari come le mense della Caritas o a coinvolgere gli anziani con spettacoli interattivi nelle Rsa, fino ai centri giovani e alle ludoteche”.

“E' stata un'estate culturale davvero ricchissima di opportunità per le persone di ogni età - hanno detto i presidenti dei Quartieri Michele Pierguidi (Q2), Serena Perini (Q3), Mirko Dormentoni (Q4) e Cristiano Balli (Q5) -. Come Quartieri abbiamo sostenuto la massima diffusione sul territorio e mai come quest'anno siamo riusciti a raggiungere le nostre comunità nelle piazze, nei parchi e nei luoghi informali con spettacoli, laboratori ed eventi di grande qualità. È stato un grande contributo alla vitalità e al presidio positivo dei nostri rioni di cui siamo assolutamente soddisfatti. E adesso avanti tutta con l'Autunno Fiorentino”.

Gli eventi speciali: ‘La Gaberiana’ organizzato da Musicomedians; ‘I CARE. Don Milani 100’, organizzato da Chille de la Balanza; ‘Anatomia di una Repubblica. Un viaggio nella storia dell’Italia repubblicana’, organizzato da Fondazione Teatro della Toscana; ‘I giardini della poesia’, organizzato da Compagnia Lombardi Tiezzi; ‘Il Mondo in Santo Spirito 2023 Musica e Parole’, organizzato da Bang!; ‘Le Piazze dei libri 2023’, organizzato da Confartigianato Imprese Firenze.

I Festival: La Citta dei Lettori, Secret Florence, Florence Dance Festival, Lattex Plus, Sagrati in musica, Apriti Cinema!, Firenze dall’alto, Musart Festival 2023, Florence Folks Festival, Italian Brass Week, Cirk Fantastik!, Firenze Jazz Festival, Copula Mundi, Festival au Désert.

Gli spazi estivi: Parco dell’Anconella - Anconella Garden, Piazza Tasso - Circolo Aurora, Ponte San Niccolò - Il Fiorino e Habana 500, Giardino delle rose, Lungarno del Tempio - Il Molo, Lungarno del Tempio - La Toraia, Le Murate - Caffè Letterario, Fortezza da Basso - Off Bar, Giardino dell’Orticultura, Anfiteatro delle Cascine - Ultavox, Giardino Niccolò Galli - Light, Piazza dei Tre Re.

L’Autunno fiorentino

I soggetti finanziati: Orchestra Regionale della Toscana, A.GI.Mus, Aria Network Culturale, Elsinor, Stazione Utopia, Filharmonie, Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee, Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, Teatri d’Imbarco, Arca Azzurra, Music Pool, Toscana Classica, Orchestra da Camera Fiorentina.

I progetti

Fondazione Orchestra Regionale della Toscana

Il progetto si articola in una serie di nove concerti distribuiti in tutti e cinque i quartieri di Firenze nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Luoghi: chiesa Santa Maria Madre delle Grazie Isolotto, mensa Caritas, Casa della carità, Casa Santa Matilde, Manifattura Tabacchi, Teatro dell'Affratellamento, Mandela Forum

Associazione A.GI.Mus

Concerti in teatri e luoghi di spettacolo in periferia; concerti interattivi calibrati sull'utenza e con la possibilità di interagire e partecipare, nelle sedi delle cooperative, nelle case famiglia e nei centri di accoglienza; laboratori inclusivi. Luoghi: Centro Giovani Le Cure, struttura Cooperativa Il girasole, Gruppo Appartamento Autonomia Minori viale Michelangelo, Sonoria Q4, Centro Accoglienza Slataper, Casa Casciolle, Consorzio Martin Luther King. Viper Theatre

Associazione Aria Network Culturale

Laboratori di comunità nei quattro quartieri periferici della città e la diffusione di spettacoli con compagnie e artisti del panorama internazionale di circo contemporaneo. Luoghi: Teatro Puccini, InStabile Chapiteau, Fantafondo, Ludoteca il Castoro, Centro Età Libera, II Lido, Ludoteca la Carrozza, Baracche verdi, Comunità Le Piagge

Elsinor Società Cooperativa Sociale

Gruppi di adolescenti e di cittadini over 35 in un percorso laboratoriale volto alla realizzazione di una performance installativa e di uno spettacolo. Luoghi: il Lavoratorio, Teatro delle Spiagge, PARC Performing Arts Research Centre, Teatro Cantiere Florida

Stazione Utopia

Ciclo di azioni performative dove favorire la relazione con il patrimonio museale, il territorio e le comunità che lo abitano. Luoghi: Villa Petraia, Condominio La Nave, Manifattura Tabacchi, Rsa Il Giglio

Associazione Filharmonie

Serie di concerti/spettacoli e incontri diffusi nelle zone decentrate di Firenze. Un percorso di accessibilità e sensibilizzazione alla musica e alle arti performative. Luoghi: Certosa di Firenze, Teatro 13, Chiesa e sala dei Sette Santi, Chiesa Parrocchiale del Corpus Domini, Museo Stibbert, Limonaia di Villa Strozzi, Auditorium Ottone Rosai, vari istituti scolastici

Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee

Percorso di attività performative, installative e laboratoriali incentrate sui temi di comunità, corpo, movimento e realtà virtuale, realizzate da artisti internazionali e del territorio. Luoghi: Manifattura Tabacchi, PARC Performing Art Research Centre, Villa Vogel, Biblioteca di Scienze sociali dell'Università, BiblioteCanova, Spazio Magma, Le Piagge

Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni

Laboratorio innovativo fondato su un tracciato di esperienze artistiche che stimolano la progettualità tra arte e ricerca, tra cura dei luoghi e coinvolgimento della comunità. Luoghi: Rsa Il Giglio, Galleria Isolotto, Mano Piazza, Giardino delle erbacce, Istituto Gandhi

Associazione culturale Teatri d'Imbarco

Percorsi cittadini di teatro civile ispirati a Don Lorenzo Milani. Cuore creativo del progetto, il Teatro delle Spiagge, residenza artistica della compagnia Teatri d'Imbarco, alle Piagge, per anni simbolo di certo disagio socioculturale. Luoghi: Teatro delle Spiagge, Biblioteca Luzi, Biblioteca Villa Bandini, Limonaia Villa Vogel, Teatro Cantiere Florida

Associazione Arca Azzurra

Spettacoli dal vivo multidisciplinari (teatro, musica e circo contemporaneo), formazione, eventi straordinari con il coinvolgimento attivo delle comunità interessate dal progetto. Luoghi: Villa Favard, Anfiteatro via Liguria, Teatro delle Laudi, Centro Sociale II Pozzo, Osteria Social Club, Museo Stibbert, Le baracche Verdi

Associazione culturale Music Pool

Una pluralità di luoghi e un'ampia gamma di iniziative, comprendenti sia lo spettacolo dal vivo che workshop, laboratori, incontri. Luoghi: Circolo Il Progresso, Sala Teatro Circolo Lippi, Teatro Puccini, Ex Fila, Manifattura Tabacchi, Casa degli studenti "Marielle Franco", Circolo Arci Brozzi, Sms Peretola, Garage P. Studio, Circolo Porta al Prato, II Vivaio del Malcantone, Arci Castello, Sms Rifredi

Associazione culturale Toscana Classica

Un corso di direzione d'orchestra con un totale di 10 partecipanti selezionati. Alcune rappresentazioni e concerti preceduti da lezioni-concerto e attività pratiche nelle scuole. Luoghi: Area Pettini Burresi, Centro Età Libera il Lido, scuola Elsa Morante, Auditorium scuola Guicciardini, Teatro 13, Chiesa del Corpus Domini, Chiesa San Giuseppe, Sonoria Q4, Chiesa Monticelli, Teatro la Fiaba, Auditorium scuola Barsanti, Auditorium Ottone Rosai

Associazione culturale Orchestra da Camera Fiorentina

Progetto che unisce giovani musicisti talentuosi della Toscana. Tutti e 5 i quartieri coinvolti per un totale di 20 concerti, spettacoli e lezioni-concerto in forma laboratoriale, con la partecipazione degli studenti di fasce primarie e secondarie. Luoghi: Villa Arrivabene, Rsa Il Giglio, Rsa II Lido, Teatro 13, Istituto comprensivo S. Maria Coverciano, Museo Stibbert, Istituto comprensivo Papini, Liceo Musicale Alberti Dante, Scuola Media Guicciardini, Educandato SS.ma Annunziata, Chiesa Santo Stefano in Pane, Chiesa del Sacro Cuore al Romito, Chiesa di San Jacopino, Villa Favard, Scuola Barsanti, Istituto d'arte Porta Romana, Scuola elementare Villani, Teatro del carcere Sollicciano.