La Fondazione Spadolini ricorda Piero Gobetti

Firenze, 10 febbraio 2026 - A cento anni dalla scomparsa di Piero Gobetti, un incontro di riflessione e approfondimento aperto al pubblico, dedicato a una delle figure più lucide, radicali e profetiche del Novecento italiano. Lunedì 16 febbraio alle ore 17,30, nella Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia è in programma l’incontro “Piero Gobetti, 100 anni dopo”, pensato come momento di confronto pubblico sull’attualità del suo pensiero politico, culturale e civile.

“Gobetti non fu soltanto un giovane intellettuale stroncato precocemente dal fascismo - è il commento di Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia -, ma una coscienza inquieta e rigorosa, capace di leggere le contraddizioni dell’Italia liberale e di anticipare con straordinaria chiarezza i nodi irrisolti della democrazia italiana. A un secolo di distanza, la sua lezione continua a interrogare il presente, richiamando alla responsabilità individuale, alla centralità della cultura e al valore etico della politica.”

L’incontro vedrà gli interventi di Franco Marinoni, direttore Confcommercio Toscana, Paolo Bagnoli dell’Università di Siena e Stefano Bisi, giornalista e direttore di Sfogliamo.eu. Voci diverse per formazione e sensibilità, chiamate a dialogare attorno alla figura di Gobetti e alla sua capacità di coniugare etica, libertà e impegno civile.

“Commemorare Piero Gobetti nel centenario della sua morte – osserva Bisi - non significa solo ricordare ma rimettere in discussione il nostro modo di pensare la libertà, la partecipazione, la responsabilità civica. E rappresenta un invito ai giovani ad impegnarsi nelle attività politiche come fece il loro coetaneo”.

L’iniziativa, aperta gratuitamente al pubblico, è patrocinata dal Circolo Culturale Piero Gobetti di Firenze, rappresentato per l’occasione dal segretario Roberto Badulato.

Informazioni:Biblioteca Fondazione Spadolini Nuova Antologia: fondazione@nuovaantologia.itVia Pian dei Giullari 36/A – Firenze