La Fiorentina non riesce a battere un Toro in inferiorità numerica

Dopo la brillante partita contro la Lazio ,la Fiorentina ritorna alla consueta mediocrità che aveva caratterizzato il mese scorso. Contro un Torino volitivo, i viola subiscono un primo tempo dominato dai granata e non sanno approfittare nella ripresa della superiorità numerica decretata dalla dubbia espulsione di Ricci. La formazione era la stessa di lunedì ma stavolta non ha funzionato. Arthur ha giocato un primo tempo frenato da un infortunio, Nico e Bonaventura sono entrati in partita solo nella ripresa mentre il “gallo” Belotti, condizionato dai fischi dei suoi ex tifosi non ha inciso. Il pareggio è un risultato giusto che però penalizza la Fiorentina nella sua corsa verso l'Europa.

La partita è inizialmente lenta con un Torino più intraprendente. I granata si muovono meglio e poco prima del ventesimo vanno vicini per due volte al vantaggio. Una grande azione di Zapata è conclusa con un tiro di poco alto sulla traversa. Un minuto dopo Vlasic, servito al limite dell'area, chiama Terracciano a una buona parata in tuffo . Si fa viva la Fiorentina, al 25′ quando dopo un'azione Sottil- Biraghi, Nico Gonzalez di testa non riesce a trovare la rete. Il Torino è più dinamico e pericoloso,i viola faticano a costruire gioco.

A centrocampo Arthur, che ha subito un colpo dopo due minuti di gioco, non ha la consueta efficacia, mentre Bonaventura non sembra entrato in partita. Sul finire del tempo il Torino potrebbe trovare il vantaggio con una conclusione da fuori area di Zapata, ma il Var richiama l'arbitro Marchetti che non aveva visto un evidente fallo del colombiano su Milenkovic e annulla la rete. Nel finale di primo tempo il Torino resta in dieci per l'espulsione di Ricci che, già ammonito, protesta eccessivamente per un fallo subito e l'arbitro lo punisce , a nostro parere eccessivamente e lo manda fuori.

Nella ripresa ci si aspetta una Fiorentina più determinata , favorita anche dalla superiorità numerica. E' invece il Toro a ripartire forte con un'occasione per Bellanova che è vanificata da un pronto intervento di Terracciano. I viola provano a vincere. Un colpo di testa di Bonaventura, servito da Gonzalez, è parato con una grande parala del portiere granata che salva all'incrocio dei pali. La Fiorentina insiste ma non trova le geometrie giuste. La manovra è lenta, il Toro si difende agevolmente con ordine.

I viola non riescono ad approfittare della superiorità e non creano eccessivi pericoli a Milinkovic Savic che sarà protagonista e salverà il risultato nel recupero con un intervento in tuffo su un gran sinistro di Nico Gonzalez. La chiusura di una partita grigia, come il cielo di questa sera torinese , è movimentata da un plateale battibecco fra allenatori, con Italiano ammonito e con Juric espulso. Finisce in parità, un risultato giusto che frena la corsa dei viola verso l'Europa

Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 col Torino: “L’espulsione di Juric? Penso che siano situazioni dove si fraintende, io stavo parlando col quarto uomo, poi volevo interpellare lui, ma durante la partita l’adrenalina ti porta ad avere questi battibecchi. Non credo sia nulla di particolare, a parte ci siamo incontrati col suo vice ed è tutto a posto. Non è la prima volta che succede con Ivan o con altri. Ci si stringe la mano e si va avanti. Poi volevo chiedere una cosa al presidente, ma qualcuno mi ha fermato. Alla fine può capitare di essere un po’ accesi. Tutti ci teniamo a vincere e il fatto di vederlo lì è sicuramente questo. Il gesto di Juric? Non l’ho visto, ma ho grande stima del presidente e gliel’ho ribadita in campo. Volevo solo salutarlo”.

A proposito di alcune scelte arbitrali: “Loro potevano recriminare sull’espulsione, noi su qualche punizione e break inaccettabile nella ripresa, ma la partita è filata fino al 90′. Nel secondo tempo dovevamo arrabbiarci. E’ una partita dentro 38 di un campionato, per me è tutto chiuso e pensiamo al prossimo impegno”.

“Sono tutte partite sporche col Torino, ha concluso Italiano, quando la palla sta sempre in aria, le partite diventano bruttine. E’ la settima partita che diventa così. Oggi abbiamo riproposto la stessa formazione, menomale che non abbiamo perso. Abbiamo cambiato qualche funzione a qualche giocatore: Beltran oggi ha fatto l’attaccante puro rispetto alla Lazio. In superiorità numerica dovevamo fare di più. Potevamo far qualcosa in più, facciamo un punto e restiamo attaccati alle prime posizioni”.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic ; Djidji , Buongiorno , Rodriguez ; Bellanova , Linetty (41′ st Sazonov .), Ilic . (9′ pt Ricci), Masina ; Vlasic ; Sanabria (1′ st Gineitis ), Zapata (39′ st Pellegri .). Allenatore: Juric

FIORENTINA(4-3-2-1): Terracciano ; Kayode , Milenkovic , Ranieri (9′ st Mandragora ), Biraghi ; Arthur (1′ st Maxime Lopez ), Bonaventura (40′ st Nzola ); Sottil (23′ st Ikone’), Beltran (1′ st Barak ), Gonzalez ; Belotti . Allenatore: Italiano

ARBITRO: Marchetti di Ostia

Espulsi al 52′ pt Ricci (Torino) per doppia ammonizione. E dalla panchina al 45′ st Ivan Juric (Torino) Ammoniti: Ranieri, Beltran, Arthur, Barak, Italiano (dalla panchina)