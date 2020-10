La figlia di Francesco Nuti Virginia a Grosseto

Ph FB Vivarelli Colonna

Il sindaco Vivarelli Colonna contento della visita in Comune. "Attore da me amato e apprezzato fin dal suo esordio"

Virginia Nuti, figlia dell'attore Francesco Nuti, venerdì 2 ottobre ha fatto visita al sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna che ne è rimasto molto contento, essendo un estimatore del padre. Questo il post su Facebook di Colonna:

❌❌INCONTRANDO GINEVRA NUTI❌❌

💛Questa mattina ho avuto una graditissima sorpresa: la visita di Ginevra, figlia di Francesco Nuti, attore da me amato e apprezzato fin dal suo esordio.

💛Mi sono intrattenuto con grande piacere a scambiare alcune riflessioni con lei e un pensiero sul padre.

💛Lei, che ha voluto manifestare anche apprezzamento per Grosseto e per il territorio, è un esempio di forza, grazia e dolcezza per i suoi coetanei.

⚪️🔴

#vivagrosseto #grossetonelcuore #orgogliogrossetano