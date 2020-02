La Fiera del Cioccolato Firenze 2020

Si terrà dal 20 al 23 febbraio in piazza Santa Croce. Ospiti quest’anno nella splendida cornice quattro giorni di degustazioni, laboratori per grandi e piccini, iniziative benefiche, cooking show e molto altro ancora. La 16^ edizione della fiera sarà il teatro per gli esperti del settore e il palcoscenico dei fiorentini, che vorranno dedicarsi delle dolci giornate affidandosi alle sapienti mani dei nostri maestri cioccolatieri

Countdown cominciato per “FIRENZE E CIOCCOLATO” FIERA DEL CIOCCOLATO, che DAL 20 AL 23 FEBBRAIO 2020 farà anche di Firenze la capitale del cioccolato in tutte le sue molteplici espressioni.

Giunti alla sedicesima edizione, tappa fissa per i più golosi, ma anche teatro per tutti gli esperti del settore.

“Quest’anno sarà in versione ridotta di giorni e per numero di espositori perché solo cosi possiamo dare maggior linfa ad una manifestazione che vuole emergere per prestigio e qualità”, cosi Caterina Campana direttore creativo dell’evento inizia la presentazione. “Il cioccolato è un mondo incredibile definirlo dolce sarebbe riduttivo esso rappresenta le festività, il romanticismo, energia e positività. Dopo alcuni anni il format della fiera è arrivato il momento di cambiare di costruire un percorso diverso che racconti un prodotto per quello che è veramente”

“La splendida cornice di Piazza Santa Croce – prosegue Jacopo D’Andrea Amministratore della società - è per noi un ritorno ad i primi anni, li tutto ebbe inizio e siamo molto legati a questa piazza. Quest’anno non siamo pronti come vorremmo per stupire i nostri ospiti ma vi possiamo garantire che stiamo studiando un format totalmente nuovo per il prossimo anno.”

Molteplici maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia offriranno al pubblico cioccolatini, praline, tavolette, ganache e molto altro ancora, un imperdibile viaggio da nord a sud della Penisola nell'universo del cioccolato e delle sue più fantasiose interpretazioni.

Confermeremo molte delle nostre storiche partnership che ci regaleranno emozioni sempre nuove. Immancabile l’appuntamento con gli sbandieratori della città di Firenze pronti ad offrirci il loro magico spettacolo. Ci affiancheranno volti nuovi che per la prima volta daranno il loro delizioso contributo alla fiera più golosa di Firenze.

“Lo spazio eventi – prosegue Bianca Nannini referente per le attività– vedrà presenti alcuni chef che ci prepareranno prelibatezze a base di cioccolato, sarà possibile vedere i loro cooking show e assaggiare le loro creazioni.

Tutte le sere dalle ore 17:00 ci verranno a trovare i migliori bartender della scena fiorentina che con le loro sapienti mani, prepareranno fantastici cocktail in abbinamento al cioccolato dei nostri maestri cioccolatieri.

Novità di quest’anno sarà il contest “cioccolatino creativo”. Nella giornata di domenica sarà infatti possibile creare un cioccolatino personalizzato che verrà votato dalla nostra giuria di esperti. Per partecipare al contest sarà necessario registrarsi sul sito www.fieradelcioccolato.it o inviare una mail a info@fieradelcioccolato.it I posti sono limitati.”

E poi ancora spettacoli ed intrattenimenti, che faranno di Piazza Santa croce un luogo in cui trascorrere piacevoli momenti di gusto e relax con tutta la famiglia. La manifestazione, ad ingresso gratuito ed aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00, è organizzata da JDEvents di Firenze.