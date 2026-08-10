La Festa di Sant'Anna è speciale per Firenze

La città di Firenze si appresta a celebrare una delle sue ricorrenze civiche e religiose più sentite e cariche di storia. Domenica 26 luglio 2026, in occasione della Festa di Sant’Anna, protettrice della città e della libertà fiorentina, i Musei Civici Fiorentini e la Fondazione MUS.E propongono un programma di visite focus alla scoperta dei tesori medievali custoditi all’interno di Palazzo Vecchio.

Al centro delle speciali visite guidate ci sarà la Sala del Mezzanino, che custodisce il celebre affresco staccato attribuito a Andrea di Cione detto Orcagna (databile tra il 1343 e il 1349). L'opera, proveniente dall'antico carcere delle Stinche, rappresenta una rarissima testimonianza iconografica della cacciata del tiranno Gualtieri di Brienne, Duca d’Atene, avvenuta proprio il 26 luglio 1343 per intercessione – secondo la tradizione dell'epoca – della Madre della Vergine.

"La Festa di Sant’Anna non è soltanto una ricorrenza religiosa, ma rappresenta l'atto di nascita della coscienza repubblicana e della libertà di Firenze dalla tirannide. Attraverso queste visite speciali, rese possibili grazie al lavoro di MUS.E, restituiamo ai cittadini e ai visitatori la possibilità di immergersi nella Firenze del Trecento” ha detto l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini. “Ammirare l'affresco dell'Orcagna nel Mezzanino, insieme alla donazione Loeser e agli altri splendidi rilievi lapidei, significa toccare con mano le radici più profonde della nostra identità civica. Invitiamo tutti i fiorentini a riscoprire questa storia straordinaria, che unisce l'arte di Palazzo Vecchio alle emozioni del nostro Corteo Storico."

La sollevazione popolare del 1343, che costrinse il duca alla fuga da una porticina seminascosta di Palazzo Vecchio (parte del percorso a cui avranno accesso i visitatori), avvenne proprio nel giorno dedicato a Sant’Anna. Questo episodio investì la figura della santa di un’importanza di alto valore civico, ponendola come protettrice della città.

Il percorso della visita focus

Le visite guidate condurranno i partecipanti lungo la scala segreta voluta originariamente dal Duca d’Atene per la sua sicurezza, attraverseranno gli spazi del Mezzanino – caratterizzati dall'austera atmosfera medievale e arricchiti dalla prestigiosa Donazione Charles Loeser (tra cui spiccano il Ritratto di Laura Battiferri del Bronzino e le terrecotte del Rustici ispirate a Leonardo) – fino a raggiungere la sala dell’affresco dell’Orcagna.

Qui i visitatori potranno ammirare anche il rilievo marmoreo quattrocentesco di San Zanobi e il Palazzo della Signoria (recuperato dalle macerie del 1944 in via Por Santa Maria), il trecentesco soffitto ligneo della Sala del Marzocco e il rilievo bizantineggiante di San Giorgio e il drago, proveniente dall'omonima porta delle mura due-trecentesche.

Nota di sicurezza: In caso di allerta meteo per ondata di calore (Codice Rosso), l’accesso agli spazi del Mezzanino non sarà possibile per ragioni di tutela e comfort; in tale eventualità, la visita focus si svolgerà regolarmente nel restante percorso museale del Palazzo.

Il Corteo Storico e la tradizione

I festeggiamenti istituzionali vivranno il loro momento clou in serata. Il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina partirà dal Palagio di Parte Guelfa, toccherà Piazza della Signoria e il sagrato del Duomo, per poi concludersi presso la Chiesa di Orsanmichele. Qui, alle ore 21.30, si svolgerà la tradizionale e solenne cerimonia di consegna del cero all’altare di Sant’Anna, proprio dove anticamente le Arti appendevano le loro bandiere.

Domenica 26 luglio 2026 con visite alle 10.30, 12.00, 15.00 e 16.30 a Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria, 1. La partecipazione alla visita guidata è gratuita, previo acquisto del biglietto di ingresso al Museo di Palazzo Vecchio (secondo le tariffe ordinarie vigenti; gratuito per i residenti nella Città Metropolitana di Firenze in possesso della Card del Fiorentino).