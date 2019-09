Dal 19 al 20 settembre 2019 all’Istituto Statale di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci a Firenze, un nuovo appuntamento “La domanda incontra la risorsa”, presso il Centro Htec – Leonardo da Vinci. Il salone evento che porta nello spazio Htec le migliori proposte del settore tecnologico a livello internazionale.

Dalle ore 9.00 alle 17.30 il primo e unico Centro Htec in Toscana, il Technical Education Center promosso da Haas, un palcoscenico di aziende, le eccellenze del mondo della meccanica, incontreranno una platea speciale di visitatori, professionisti, operatori di settore e studenti, divenendo un importante punto d’incontro, di scambio e di confronto.

La sapiente organizzazione di Benso Tuscany, ha permesso di coinvolgere varie e diverse realtà economiche che presentano le loro novità in uno spazio dove i giovani studenti si preparano, attraverso una formazione qualificata e molto professionale a entrare nel mondo del lavoro. Il binomio formazione e tecnologia sono così unite e proiettate verso il futuro.

“ La mission di un Centro Htec promosso da Haas è quello di creare un ambiente, quello dell’officina, che sia sempre più vicino alle esigenze del mercato – afferma Irina Shayakhmetova Amministratrice di staff Benso Tuscany che rappresenta l’azienda americana - Sempre più strutture commerciali ricercano giovani capaci di lavorare con strumenti di ultima generazione e con questo evento vogliamo avvicinare le parti”.

L’Istituto Leonardo da Vinci rappresenta il luogo privilegiato per offrire agli studenti una formazione qualificata grazie al Centro Htec che è dotato di macchinari e attrezzature come due macchine CNC Haas, un centro di lavoro a cinque assi e un centro di tornitura all’avanguardia per la produzione di parti complesse e di precisione, completi di accessori, servizi di assistenza e tecnologie CAD/CAM TopSolid per la programmazione 3D delle macchine utensili in dotazione.

“La scelta operata dall’Istituto Leonardo da Vinci di dotare la nostra officina di attrezzature di ultima generazione ha come obiettivo quello di fornire ai ragazzi che frequentano la scuola, un insegnamento adeguato ai tempi - sottolinea Marco Bellesi, vicepreside dell’istituto e professore di tecniche meccaniche – in modo che le loro capacità, nel mondo che gli si apre dopo la scuola, possano essere espressione di una passione e una formazione di alto livello. I due fattori uniti insieme saranno sicuramente positivi e motivo di grande soddisfazione”.

Benso Tuscany, partner commerciale di zona di Haas, e l’ Istituto Leonardo da Vinci dell’evento, in questa terza edizione si avvalgono della collaborazione e presenza di TopSolid, Cylaser fiber laser systems, Polaris Engineering srl e Raspanti materie plastiche.